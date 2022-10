La Creuse désert médical, bientôt désert vétérinaire ? Le département lance un plan pour attirer les jeunes

Pour attirer des médecins en Creuse il y a le plan "Dites 23", il existe désormais il y a la même chose pour les vétérinaires ruraux. Leur nombre diminue lui aussi : sur les cinquante professionnels installés dans le département, un quart ont plus de 55 ans et vont donc prendre leur retraite prochainement. Il pourrait manquer dix à vingt vétérinaires d'ici cinq à dix ans. "Contrairement à la Dordogne qui est sinistrée sur ce plan, en Creuse nous n'avons pas encore de souci en nombre de vétérinaires, même si le secteur est en tension, mais on a un problème de recrutement pour l'avenir : tous les cabinets ont du mal à trouver des successeurs", pointe Jean-Claude Colombo, vétérinaire à Saint-Vaury et membre du conseil régional de l'ordre, invité de France Bleu Creuse lundi 3 octobre.

Pour faciliter le renouvellement des générations, le département lance le plan "Véto 23" et met 79.000 euros sur la table pour les cinq prochaines années. Ce plan prévoit des aides au logement et au déplacement pour les stagiaires, ainsi que des bourses pour les étudiants de dernière année qui s'engagent à exercer en Creuse pendant au moins cinq ans. Cela concerne uniquement les vétérinaires qui s'occupent des animaux de ferme, un métier que Benard Jaubertie exerce à Felletin alors qu'il dépasse les 70 ans. Il estime que ces incitations financières sont une bonne idée, avec des réserves : "Le principe est bon mais cinq ans c'est trop long. Cette année on a accueilli deux stagiaires en derrière année d'étude, le stage s'est bien passé mais aucune n'était originaire de la région, elles avaient des attaches ailleurs, donc elles ne sont pas restées ici. Même chose l'an dernier." Il cherche un successeur, "sans trop d'espoir".

Pour Jean-Claude Colombo, c'est à la fois un problème général de manque d'attractivité de la Creuse et un problème de crise des vocations chez les vétérinaires, qui s'orientent davantage vers le soin aux animaux de compagnie : "En campagne il faut faire des tours de gardes, qui sont très contraignants, les vétérinaires ne veulent plus faire 80 heures de travail par semaine. Il y a aussi une montée des incivilités, et les rémunérations sont assez basses au départ pour des gens qui ont fait sept ans d'étude."

Les vétérinaires, maillons essentiels dans un département agricole

Les vétérinaires sont importants pour la santé du bétail mais pas seulement : il y a tout un effet domino derrière. La Creuse compte 440.000 bovins : il y a quatre vaches par habitant. L'agriculture représente environ 17% des emplois directs et indirects en Creuse, contre 2,3% au niveau national.

L'idée d'incitations financières pour attirer les vétérinaires n'est pas nouvelle. La Creuse est le deuxième département à mettre en place ce dispositif après la Corrèze. Même s'il n'y a pas de formule magique, on sait que 84% des diplômés ayant effectué un stage tutoré exercent ensuite en zone rurale et "près d'un quart s'installent dans là où ils ont fait leur stage", souligne Bertrand Labar, conseiller départemental et vétérinaire. "Ce serait prétentieux de dire que ce plan est THE solution, mais nous verrons bien."

Les jeunes seraient-ils plus incités à s'installer dans el Limousin s'il y avait une école de vétérinaire chez nous ? C'est l'avis d'Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, qui avait lancé l'idée, mais le projet n'a pas abouti. Il existe pour le moment seulement quatre écoles publiques en France à Alfort, Lyon, Toulouse et Nantes.