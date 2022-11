La Creuse réserve déjà son stand pour le Salon de l'agriculture 2023

Tous les producteurs creusois et acteurs du département présents au Salon de l'Agriculture en 2020

En février prochain, la Creuse sera bien représentée au Salon international de l'agriculture à Paris . Ce jeudi 10 novembre, le conseil départemental annonce avoir réservé un stand de 70 mètres carrés. Cet espace sera dédié aux producteurs et artisans. Le Département et la Chambre d'agriculture lancent d'ailleurs un appel à candidatures. Si vous voulez candidater, il faut remplir un formulaire en cliquant ici , avant le 30 novembre 2022.

Un retour après deux années d'absence

Un comité composé de représentants de la Chambre d’agriculture et du conseil départemental se réunira ensuite, pour déterminer "les producteurs et artisans qui correspondent le mieux aux attentes et aux critères préalablement définis", indique le communiqué. Le Salon international de l’agriculture à Paris se déroule du 25 février au 5 mars 2023.

Cela fait deux ans que la Creuse n'avait plus été présente au Salon international de l'agriculture à cause de la crise sanitaire. Le Département espère renouer avec le succès de l'édition 2020 .