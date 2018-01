Virigneux, France

Tous les trois jours, Lactalis vient chercher 2 000 litres de lait dans cette ferme de Virigneux dans la Loire. A chaque fois le lait est analysé pour en vérifier la qualité. Alors Jean-Claude Rabany se sent concerné par cette histoire de salmonelle. "en tant que producteur de lait, mais aussi en tant que parent". Il se dit inquiet avant tout "pour la santé des enfants". Même si il sait bien que le problème vient de l'usine de transformation de Craon en Mayenne et pas des éleveurs.

Jean-Claude Rabany pense avant toute chose aux enfants qui sont tombés malades Copier

Pourtant la crise peut éclabousser toute la filière. "C'est inquiétant, cela remet en cause tous les produits qui sont transformés. Ça peut mettre un doute aux consommateurs c'est légitime. Mais il faut les rassurer. Il y a eu un problème sur une usine. C'est vrai. Malheureusement qui a touché des bébés, ce qui est le plus grave. Le tout, c'est que cela ne se renouvelle pas." Jean-Claude Rabany craint que toute la filière soit remise en cause "la filière laitière est une filière d'excellence. On a une traçabilité qui est nickel. C'est pas parce qu'il y a eu un problème qu'il faut tout remettre en cause. J'ose espérer que les commandes des pays extérieurs vont continuer".

Les responsabilités doivent être établies selon Jean-Claude qui s’interroge sur la gestion de la crise "La culture du secret chez Lactalis n'aide pas dans cette crise. Le monde médiatique en profite pour se déchaîner. Mais ils ont tendu le bâton pour se faire battre".

Lactalis est un géant contre lequel certains consommateurs appellent désormais au boycott. Fausse bonne idée pour ce producteur de lait "c'est quand même notre lait qui sert à produire ces produits là. Il faut qu'ils continuent à être produits. Les exploitations sont en diminution. N'en rajoutons pas." La Loire compte environs 1 800 producteurs laitiers dont 200 travaillent pour Lactalis. Ils livrent l'usine d'Andrézieux qui fabriquent des yaourts.