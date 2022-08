La cueillette des mirabelles a commencé en Lorraine, avec une semaine d'avance

Les mirabelles sont en avance cette année en Lorraine : les producteurs ont commencé la cueillette cette semaine. Les fruits n'ont pas souffert de la canicule, ils sont même bien fermes et mûrissent lentement.

Les vergers commencent à s'animer en Lorraine. Cette semaine, la cueillette a commencé et les saisonniers ont pris leurs paniers et leurs escabeaux, avec environ une semaine d'avance par rapport à d'habitude.

Des fruits beaux, gros et bien sucrés

Cette avance s'explique par "un printemps précoce". Mais contrairement à beaucoup de producteurs, ceux de mirabelles n'ont pas trop à se plaindre des conséquences des grosses chaleurs sur leurs fruits, car elles ont renforcé leur conservation. "Il a plu en juin, donc les racines pouvaient encore puiser dans les sols" explique Bertrand Mangin, producteur à Ô Maribelle à Ochey. "Et là, les fruits sont peu chargés en eau, ce qui leur permet d'être bien fermes et de finir de mûrir tranquillement".

Peu de pertes donc, à cause de fruits véreux ou déjà trop mûrs, qui finissent par être jetés car impossibles à vendre.

Prolifération des ravageurs à cause de la chaleur

Mais ces beaux fruits ne suffiront pas à faire une très belle récolte. Bertrand Mangin est passé depuis 10 ans au bio. Et cette année, la chaleur a causé d'autres problèmes : "Les ravageurs, comme les pucerons par exemple, ont proliféré à cause des chaleurs. Et en bio, nos systèmes de répulsifs sont moins efficaces, donc ils ont attaqué pas mal de plants". Conséquence : il espère récupérer 100 tonnes d'ici la fin de la récolte, dans deux semaines, au lieu de 200 à 300.