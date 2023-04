La cuvée 2022 des vins de Branceilles est sortie... et elle est bonne selon ses producteurs et spécialistes

"Le Ferrand rouge de 2018 avec l'AOP Corrèze mis en vente cette année, c'est une tuerie", raconte Frédéric Thiollet, œnologue pour la cave des vins de Branceilles en Corrèze. Les vignerons ont présenté le millésime 2022 ce mardi. Une bonne cuvée qui n'a pas été impactée par le gel et la sécheresse. Onze vins différents, du blanc, du rouge, du rosé et même du vin de paille, sont commercialisés à 10 euros en moyenne la bouteille.

En tout cas, ceux qui ont pu goûter les différents vins sont repartis satisfaits. "Des vins de partage, de copains. Branceilles a vraiment progressé d'années en années avec une cuvée cette année très aboutie", note Julien Béril, blogueur spécialiste du vin . "2022 est un beau millésime marqué par le soleil", poursuit Frédéric Thiollet.

ÉCOUTEZ le reportage 📻 France Bleu Limousin à la cave de Branceilles 🍷

Les vins de Branceilles sont même de grande qualité se l'on croit l'œnologue de la cave. "Le Ferrand blanc peut même concurrencer des vins de Bourgogne sans hésiter. Les vins de Corrèze cette année sont puissants, bons tout de suite et pourront se garder plusieurs années", dit encore Frédéric Thiollet.

Cette année, la cave de Branceilles a produit environ 160.000 bouteilles quand la moyenne annuelle est de 140.000. Une bonne nouvelle après une cuvée 2021 limitée à cause du gel. "On est très content parce que c'était compliquée en début d'année 2022. Et surtout parce que les millésimes d'années impaires, en 2017, 2019 et 2021 ont été impactées par le gel. On avait beaucoup moins produit", explique le président de la cave Philippe Leymat.

Verdict : la cuvée Ferrand rouge des 1001 Pierres est bonne ! Ce sont les vignerons qui le disent ! © Radio France - Bastien Thomas

2023 sous de bons auspices

"On est ravi. Les œnologues qui sont là, et qui dégustent avec nous le résultat d'un an de travail, les commentaires qu'ils font sont hyper encourageants", se réjouit Philippe Leymat. Il espère maintenant que la malédiction des années impaires, marquées par des épisodes de gel, s'arrête.

"On espère que 2023 sera une année de bonne qualité, dans la continuité et qui récompense la reconnaissance en AOP que l'on a eu au niveau des vins de la Corrèze. Pour l'instant, on a échappé au premier gel du mois d'avril. On a pas encore passé les saintes glaces de mai mais on est plutôt pas mal", termine-t-il. Philippe Leymat glisse tout de même être en colère vis à vis de son fournisseur de bouteilles en verre, en plein contexte inflationniste. "On a eu 50% d'augmentation du prix en deux ans. On nous dit que c'est la guerre en Ukraine, mais notre fournisseur a tout de même affiché de très bons résultats cette année", dit-il.

Les vignerons invitent maintenant la population à venir les rencontrer lors de leur journée portes ouvertes le week-end du 1er mai. Selon eux, la très grande majorité de leurs ventes se fait directement à la cave.