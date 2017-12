Thonville, France

Les enclos à escargots sont vides, on ne les élève qu'en été. En plein mois de décembre, l'heure est au fourrage des coquilles pour les fêtes de Noël. "Ça bouge pas mal ! Rien que sur le mois de décembre, on fait 80% de notre chiffre d'affaires !" explique Quentin Haag. Le jeune homme de 25 ans est héliciculteur à Thonville, près de St Avold. Dans son exploitation, "La coquille gourmande", il élève, transforme et cuisine plus de 140 000 escargots par an.

"C'est le plein boom! Avec ma femme, on travaille de 7H à 21H le soir. On est bien fatigués" C'est en ce moment que les clients déboulent : "On est quelques jours avant les fêtes, les gens se réveillent pour préparer le réveillon. Rien que ce matin, j'ai dû avoir 10 coups de fil, que des commandes pour le 24 décembre".

Un métier difficile et des obstacles

Pour autant, Quentin se tourne-t-il les pouces les onze autres mois de l'année ? "Producteur d'escargots, c'est beaucoup de travail, et surtout énormément de vigilance, c'est un animal assez fragile". D'autant plus que l'escargot est un secteur assez concurrentiel : "Rien que sur la Moselle, on est sept ou huit producteurs d'escargots". Et c'est sans compter sur les escargots en provenance d'Ukraine ou de Pologne que l'on peut retrouver à 1,50 euros la douzaine en supermarchés.

Des prix en hausse avec la crise du beurre

Cette année, c'est la crise du beurre qui a impacté la production de Quentin et Florine. "On a dû augmenter notre prix de 40 centimes. La pénurie de beurre, ça représente des milliers d'euros de charges en plus pour nous".

Le producteur espère miser sur "son côté local" pour attirer ses clients. Quitte à vendre ses escargots plus cher. Evelyne, une cliente venue chercher son entrée du réveillon, se sent rassurée : "Au moins, je sais d'où ça vient !"