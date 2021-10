La Démontagnée rassemble plus de 4000 personnes à Bourg-Saint-Maurice

Vaches, moutons et chèvres de retour dans le centre ville de Bourg-Saint-Maurice... Les bêtes d'alpages sont redescendues dans la vallée pour l'hiver, samedi 23 octobre. La fameuse Démontagnée a fait son retour, après une édition annulée l'an dernier. L'occasion de mettre à l'honneur le patrimoine et les agriculteurs Tarentais.

Locaux et touristes au rendez-vous

Au programme : dégustations de spécialités locales, concours du meilleur foin, fanfare et repas bal/musette... Après un an sans descente des alpages, les vaches n'avaient plus trop l'habitude. Après une petite échappée belle, les bêtes un peu perturbées par la foule, le coup d'envoi du défilé a pu être donné comme il se doit.

En tout cas, ce n'est pas une petite année qui va déstabiliser Delphin, habitué de la descente des alpages depuis très longtemps...

La Démontagnée, je l'ai connu quand j'étais gamin... On venait sous la pluie chercher les bêtes ! Alors maintenant, qu'on fasse une fête c'est bien, ça fait de l'animation...

Et l'animation, elle plait beaucoup à Sylvie. Pour elle, c'est une découverte totale.

Je viens de la Drôme, c'est la première fois que je vois la Démontagnée, je suis ravie ! En plus il fait beau, donc c'est très agréable !

Tout sourire pendant le défilé, Louis Pin était bien content de pouvoir montrer de nouveau ses bêtes.

Célébrer le patrimoine de la Tarentaise

Mon premier défilé, j'avais huit ans !c'est une passion depuis tout petit, on perpétue la tradition chaque année, et on est fières de le faire !

Au moins 4000 personnes étaient présentes samedi pour la Démontagnée de Bourg-Saint-Maurice. © Radio France - Héloïse Décarre

Chantal Pin-Juglaret est la mère de Louis, et son associée au GAEC.

Il faut rappeler à la population locale qu'il y a des vaches, qu'il y a des chèvres, qu'il y a des moutons qui entretiennent nos beaux paysages... Donc que c'est bien de nous mettre à l'honneur aussi : ce n'est pas de l'orgueil, c'est du plaisir de faire voir nos troupeaux ! Quand on arrive là et qu'il y a des milliers de personnes qui nous applaudissent, c'est une belle récompense...

Pour Michel Champeau, le président du comité d'animation de la commune, l'événement est important car il met en valeur le patrimoine de la Tarentaise.

Ça me tient à cœur, parce que c'est quelque chose qui nous permet de rester bien dans le terroir. À Bourg-Saint-Maurice, on est dans un milieu rural, on n'est pas dans une ville. Je regarde autour de moi, et je vois des montagnes, des forêts et des champs; et les champs ils sont entretenus par nos agriculteurs, pas par des employés municipaux. Ce sont nos agriculteurs qui travaillent ! Et sans eux, on n'aurait pas ce paysage...

Cette année, au moins 4000 personnes étaient présentes pour la Démontagnée.