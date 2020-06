La détresse d'agriculteurs bretons face aux invasions de Choucas

Patrick Le Meur est agriculteur à Ivias dans les Côtes d'Armor. L'un de ses champs est envahi par ces oiseaux noirs. Dès qu'il sème du maïs, les choucas le déterrent. "Je l'ai déjà resemé trois fois", se désespère l'agriculteur. Tout a commencé il y a mois. "Je suis passé un mardi soir, le maïs était là, le mercredi midi, il n'y avait plus rien. J'ai resemé le jeudi, le vendredi de la semaine suivante, il n'y avait plus rien". Et à chaque fois, c'est une invasion. "Facilement 200, 250 oiseaux et c'est toujours la même parcelle", précise Patrick. Le champ situé juste à côté est intact. Le Chouca pique le maïs de Patrick mais Patrick ne désarme pas. "Je suis content de voir les plants de maïs pousser, j'espère qu'ils ne vont pas revenir. On a mis des éffaroucheurs, on se protège".

Patrick Le Meur a acheté un système pour faire fuir les oiseaux © Radio France - Johan Moison

Dans la parcelle juste à côté, le maïs est intact ! © Radio France - Johan Moison

Une situation hors de contrôle

Le cas de Patrick Le Meur est loin d'être isolé. Dans un communiqué, la chambre d'agriculture des Côtes d'Armor estime que "les dégâts pourraient atteindre au moins un million d'euros cette année" dans le département. La chambre évoque "une situation intolérable et hors de contrôle" et lance "un appel de détresse et demande un rendez-vous sur site avec les Ministères de la Transition Ecologique et Solidaire, et de l'Agriculture et de l'Alimentation, pour d'une part constater et d'autre part envisager des solutions pérennes pour les agriculteurs et les citoyens". Elle réclame aussi des "opérations de régulation" et "une indemnisation des dégâts".