La déviation d'une route départementale fait polémique en Charente

Le maire de Saint-Laurent-de-Cognac, Dominique Gravelle, organise ce mercredi après-midi une réunion sur la sécurisation de la départementale 83. Les habitants du hameau de Jarnouzeau ont récemment obtenu que la route départementale, qui traversait leur village, soit déviée par le nord. C'est cette route qui dessert l'usine Revico qui dépollue les vinasses après la distillation, mais aussi les Cognacs Ferrand, la tonnellerie Vicard et la distillerie Camus. Elle est très utilisée par les tracteurs, mais aussi par les camions : entre 150 et 180 camions par jour, allers et retours.

"C'est la qualité de vie qui va être modifiée" (Francis Babinot, viticulteur au hameau de Gâtechien)

Le projet de nouvelle départementale est d'ores et déjà financé par le Département de la Charente, l'Agglomération de Grand-Cognac et l'usine Revico. Avec un délai fixé par les industriels : tout doit être fait avant 2027. Y compris des bassins pour récupérer l'eau qui s'écoule des côteaux. Mais pas question pour autant de faire n'importe quoi, affirme le maire de Saint-Laurent-de-Cognac, Dominique Gravelle, qui organise donc cette réunion aujourd'hui pour parler de la sécurité.

"C'est très rare de voir un projet où il y a déjà les financements" (Dominique Gravelle)

Une pétition circule déjà parmi les viticulteurs du hameau de Gâtechien. "La situation n'est pas aussi consensuelle qu'on l'aurait souhaité", reconnaît le directeur de l'usine Revico, Nicolas Pouillaude, qui ne souhaite pas s'exprimer publiquement, pour rester "le plus neutre possible". Revico prévoit, dans les prochaines années, des adaptations pour se mettre aux futures normes de la réglementation environnementale. Concernant la nouvelle départementale 83 de Saint-Laurent-de-Cognac, une étude d'impact dite "des 4 Saisons", doit avoir lieu à l'automne.

