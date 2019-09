La distance entre les champs traités au pesticide et les maisons "est une avancée" pour le ministre de l’Agriculture

Bains, France

Une consultation est lancée ce lundi, et la question divise déjà : faut-il appliquer une distance entre les habitations et les champs où sont utilisés des pesticides ? Aux Terres de Jim en Haute-Loire, de nombreux agriculteurs s’opposent à cette possible mesure.

Quand on en parle avec Daniel, sa première réaction est de lever les yeux au ciel : "C’est une grande bêtise." Cette proposition, cet agriculteur de Haute-Loire et son ami ne veulent pas en entendre parler : "_A l’ origine, il n’y avait que de la terre agricole, il n’y avait rien, que des agriculteurs_, pas de ville ni de lotissements. On ne va pas les empoissonner. On ne leur demande rien aux riverains."

Une fois de plus, ce sont les agriculteurs qui sont pointés du doigt déplore Yoann : "Cela va changer quoi ? Un petit coup de vent, les pesticides vont voler de la même manière." Ce jeune exploitant de 22 ans originaire des Deux-Sèvres poursuit : "Si on nous trouve une solution qui marche, en face, pourquoi pas. Mais ce n’est pas le cas."

Des pancartes déposées par des manifestants à l'entrée des Terres de Jim en Haute-Loire. © Radio France - Victor Vasseur

"Pas assez" pour des militants écologiques

"Ce n’est pas le gouvernement qui a pris la décision, ce sont les scientifiques" a martelé Didier Guillaume, le ministre de l’Agriculture, à la tribune ce dimanche, lors des Terres de Jim. Il complète : "Entre 0 et 150 mètres, il y a la possibilité de regarder les choses."

Pour les associations de défense de l'environnement, séparer les maisons des champs de 5 à 10 mètres, ce n'est pas assez. "Ce sont des produits très volatiles qui se déplacent très vite" assure Renaud. Ce militant chez France Nature Environnement en Haute-Loire veut que la mesure aille plus loin, comme l’a fait le maire de Langouët en Bretagne.

Ce dimanche, lors du concours de labour, aux Terres de Jim en Haute-Loire. © Radio France - Victor Vasseur

Pour éviter d'enflammer le débat, le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume propose du cas par cas. La mesure pourrait être adaptée en fonction de chaque commune. Le gouvernement tranchera au mois de novembre, pour une application de la mesure à partir du 1er janvier 2020.