La Dordogne repart du salon de l'agriculture avec de belles médailles

A Paris, le salon de l'agriculture a fermé ses portes ce dimanche 6 mars, après deux semaines de concours et de mise à l'honneur de nos agriculteurs. Il est maintenant temps de faire le bilan. Et la Dordogne repart avec de beaux résultats.

144 médailles pour les vins et les produits du Périgord

La Dordogne repart avec 144 médailles pour ses vins et produits. Dans le détail, 92 vins ont été récompensés, dont 39 médailles d'or, 42 d'argent et 11 de bronze. 52 produits du Périgord ont également été médaillés. Les huiles de noix, bières, charcuteries ou encore foies gras repartent avec 12 médailles d'or, 28 d'argent et 12 médailles de bronze.

Les animaux eux aussi ont été mis à l'honneur, et la Dordogne repart même avec trois médailles d'or chez les chiens. Happy and glorious hennessy, un bulldog de Saint-Martial-de-Valette en a même deux : celle de meilleur chien de son groupe, ainsi que de champion mâle multi-race de son groupe. Meden agan lift me up, un cocker anglais de Monfaucon, a lui aussi décroché une médaille d'or. Il a été élu champion multi-race de son groupe. Deux vaches de Dordogne avaient également fait le déplacement. Pétra, une Prim’Holstein de Beaumont-du-Périgord est arrivée 8ème dans sa catégorie. Relax, une limousine de Saint-Cyr-les-Champagnes, est arrivée 4ème.

