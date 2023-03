La Dordogne au Salon de l'agriculture : producteur de cornichons, il vend sa soupe de potimarron sur le Salon

Sur son minuscule stand, perdu parmi des centaines dans le grand hall de l'artisanat sur le Salon de l'agriculture, Didier Albouy affiche un grand sourire, la louche à la main, le tablier noué autour de la taille, à remuer une marmite de soupe de Potimarron : "Au mois de février en Dordogne, que voulez-vous que je fasse ? J'aime bien voir le monde ! J'aime ma solitude au fin fond de la Dordogne, mais j'aime bien rencontrer du monde de temps en temps."

6.000 euros le stand au Salon

Si peu de Périgourdins ont fait le déplacement sur le Salon cette année 2023, c'est à cause des prix des stands et du déplacement qui a explosé depuis quelques années. Pas de quoi décourager ce producteur de potimarrons et de pommes de terre de Miallet, en Périgord vert, qui est aussi l'un des seuls producteurs de cornichons bio de France. Il s'est payé un stand à 6000 euros les neuf jours, sur le Salon de l'agriculture.

"Deux pommes de terre, ok", annonce-t-il à un groupe de clients, "avec son fromage blanc, ciboulette-basilic-échalottes, avec de la tomme, tout ça vient de Dordogne". Le rush de midi, c'est 75 litres de soupe écoulés parmi la foule qui se presse entre les stands. Didier Albouy est un tout petit ici. Il a pris la plus petite taille de stand, huit mètres carrés, et à peine deux, une fois toute la cuisine installée.

"Les miettes peuvent nous convenir"

Ils sont venus avec sa femme, dans la camionnette de la ferme : "On avait un peu de surcharge dans le camion !" Entre 700 et 800 kg de potimarron, quelques centaines de bocaux de cornichons, et encore quelques centaines de kilos de patates, "le but c'est quand même de rentabiliser. Exposium, les organisateurs du Salon, ce ne sont pas des philanthropes, et moi non plus". Il a touché 2000 euros d'aide pour le prix du stand. Le reste, c'est la vente. Et la concurrence est rude.

"Les gros ramassent le gros du morceau, mais les petits ont des miettes qui peuvent nous convenir", sourit le producteur périgourdin. Entre les immenses stands de produits du terroir, les départements qui ont leur propre hall, il arrive tout de même à trouver sa clientèle. La soupe est bonne. Et sur le salon, il peut se permettre de la vendre à 9,50€ la pomme de terre au four, et 4,50€ le grand verre de soupe : "Sur le marché de Miallet, à ce prix-là, je n'en n'aurais pas vendu une seule!".