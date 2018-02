Dordogne, France

C'est une saison inespérée pour les trufficulteurs de Dordogne ! Après plusieurs années de mauvaises récoltes, le millésime 2017/2018 a été très bon pour le Périgord. "Près de 10 tonnes ont été récoltées" selon Jean-Charles Savignac, le président du groupement Européen des trufficulteurs. La saison n'est, certes, pas tout à fait terminée mais il est fort probable que la Dordogne redevienne le premier département producteur de truffes. Non seulement en France, mais aussi en Europe. "La Dordogne est un exemple, il faut additionner l'autoconsommation, les courtiers, les marchands et les marchés de détails que les clients adorent" expliquent Jean-Charles Savignac.

Les raisons de ce succès pour les truffes du Périgord sont simples : une météo pluvieuse et de la chaleur. En revanche, une forte sécheresse a été relevée dans les autres départements de France mais aussi en Italie ou encore en Espagne. "La truffe est un champignon constituée d'eau, mais il n'en faut pas trop non plus, juste des sols humides" continue Jean-Charles Savignac. Du coup, la Dordogne redevient l'emblème européen de la truffe. Le dernier marché de la saison est prévu ce lundi matin à Sainte-Alvère.