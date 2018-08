Doubs, France

Amoureux du Mont d'Or tenez-vous prêts, la fabrication a commencé ce mercredi, et elle va durer jusqu'au 15 mars comme le veut la tradition. Les dix producteurs de l'AOP travaillent dur pour produire ce fromage saisonnier à la pâte molle. Un fromage qu'on ne pourra retrouver sur les étals des magasins qu'à partir du 10 septembre. Comment se fabrique-t-il ? France Bleu Besançon s'est rendu dans la fromagerie Badoz à Pontarlier.

Dès 3h30 du matin, ça s'active dans cette fourmilière du Haut-Doubs pour respecter le cahier des charges. C'est à cette heure-ci qu'arrivent chaque jour les 40.000 litres de lait venus d'une soixantaine d'exploitations. Le lait est ensuite directement mélangé dans les cuves en linox aux ferments et enzymes. Ce qui fait une réaction chimique, qui permet au lait de prendre la forme d'un gel. "On va obtenir un gros flan qu'on va ensuite découper, pour pouvoir faire des dés qu'on va ensuite brasser gentiment dans la cuve pour permettre l'extraction du petit lait" explique le dirigeant Vincent Badoz.

© Radio France - Laurine Benjebria

Tout ça sous l'oeil attentif de Richard le fromager. Il n'a aucun appareil pour vérifier le brassage. Ses seuls outils, ses yeux et ses mains : "c'est un ressenti, un toucher, une odeur, des petits trucs qu'on acquiert avec le temps, avec l'expérience".

Le travail en cuve dure 1h30, mais le brassage ne prend pas plus de cinq minutes, le temps que le fromage ressemble à des petits dés. Il est alors mis dans les moules de différentes tailles (petit, moyen, familial, et le fromage à coupe). Les moules, installés sur des bacs font le tour de l'atelier de fabrication, puis ils sont retournés plusieurs fois de suite pour que le fromage soit égoutté. A partir de cette étape, "on peut enlever les moules car le fromage se tient tout seul" note Thierry, responsable de la fabrication du Mont d'Or.

On le repose, pour laisser les ferments travailler. C'est là qu'intervient Claudine. Saisonnière dans la fromagerie depuis vingt ans, ce mercredi matin elle était s'occupait à vérifier le PH du Mont d'or "pour savoir à quel moment au bain de sel, c'est ce qui protège le fromage" détaille Claudine. C'est aussi ce qu'on appelle le saumurage.

© Radio France - Laurine Benjebria

Un bain dans l'eau salée de plus d'une heure. Puis hop, on sangle avec de la sangle d'épicéa, et on place le fromage sur des planches d'épicéa dans les salles d'affinage pendant deux semaines. Tous les deux jours, pendant treize jours, les employés frottent à la main, à l'aide d'une brosse "en effectuant un geste circulaire sur toute la surface du fromage" explique Vincent Badoz. Viennent la mise en boite, le conditionnement et enfin, l'étape reine des gourmands, l'expédition vers les magasins.

Les sangles en épicéa © Radio France - Laurine Benjebria

Pour être sur que le cahier des charge et la réglementation sanitaires soient respectés, le laboratoire Badoz analyse plusieurs éléments comme le taux de sel, l'humidité du fromage, la température de la cave, etc. Des normes observées donc à la loupe par la centaine d'employés permanents et des 50 saisonniers venus en renfort. Plusieurs formations leur sont proposées chaque année, Vincent Badoz les listes : "une formation qualité hygiène sécurité et environnement, on les reforme aux bonnes pratiques d'hygiène en fromagerie, aux bons réflexes, on redonne les bases suivant les nouvelles normes, on réapprend tout l'essentiel".

Cette fabrication, qui dure une vingtaine de jours, les employés en blouse blanche la répète jusqu'à la fin de la saison, le 15 mars. Pendant tout ce temps-là, Badoz vend plus de 1.000 tonnes de Mont d'Or. Tous producteurs réunis, c'est plus de 8 millions de boites de fromage qui sont vendues chaque année, ce qui correspond à 5.400 tonnes de fromage à pâte molle.

Les amoureux du Mont d'Or devront encore être un peu patients, car le début officiel de la vente est le 10 septembre.