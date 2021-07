La "Faites Sans OGM" s'est tenue ce week-end en Vaucluse

Des collectifs et des expertes se sont réunis ce week-end dans la salle municipale de Saint-Saturnin-lez-Avignon pour s'informer autour des conséquences des OGM (Organismes Génétiquement Modifiés) sur la société. Cette 12ème édition de la "Faites sans OGM" a été décalée quatre fois à cause de la crise sanitaire. C'est l'association Foll'Avoine, qui défend la protection de la biodiversité et des terres agricoles, qui organise l'évènement. La question des OGM dans l'agriculture a donc été abordée. "La modification de gènes d'organismes vivants pour le breveter et le vendre, ce n'est pas cela l'agriculture, ça c'est du business" défend la présidente de Foll'Avoine, Mireille Lambertin.

Des questions autour du bien être animal

Autre question : les conditions d'élevage des volailles. L'Etat recommande aujourd'hui l'enfermement plutôt que l'élevage en plein air à cause des épidémies de grippe aviaire. C'est un non sens pour le bien être animal dénonce Carole Sanchez, éleveuse au Thor et présidente du collectif Sauve qui Poule. "On sait ce que ça fait d'être enfermés à cause des confinements. C'est la même chose dans un poulailler. Les bêtes vont se piquer. Il va y avoir de l'agressivité." Pendant le week-end, la place des OGM dans la génétique humaine a aussi fait l'objet d'une conférence.