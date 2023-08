La FDSEA 53 alerte sur la hausse des dégâts dans les cultures causés par les sangliers en Mayenne

Le nombre d'hectares de cultures dévastés par les sangliers en Mayenne ne cesse d'augmenter. Il a même doublé en l'espace de quatre ans, selon la FDSEA 53 qui alerte sur ces destructions. Le syndicat agricole affirme qu'au total, 150 hectares ont été totalement détruits l'année dernière dans notre département, contre 80 en 2019. Les champs de maïs du Sud-Mayenne sont particulièrement touchés, tout comme les alentours de la forêt de Mayenne et le secteur de Boulay-les-Ifs. La FDSEA 53 appelle donc les chasseurs et les gestionnaires de forêts privées à tuer davantage ces cochons sauvages nuisibles. 4000 sangliers ont été "prélevés", c'est-à-dire tués en Mayenne l'année dernière, selon la fédération des chasseurs de notre département.

Un hectare de maïs saccagé en août dans un champ à Chemazé

Sébastien Buchot sait localiser les dégâts des sangliers sur l'immense parcelle de neuf hectares. Cet agriculteur de Chemazé, dans le Sud-Mayenne, longe le champ de maïs, situé en bordure de forêt. Les rangées de cannes de maïs se succèdent, difficile de se frayer un chemin puis soudain, on tombe sur un énorme trou en plein milieu de la parcelle. Au mois d'août, les sangliers ont détruit un hectare de son champ. "En fait, les sangliers font tomber le brin de maïs et ils couchent les tiges. C'est assez cassant le maïs, donc il suffit de les pousser et ça tombe tout seul par terre. Et puis, ils mâchent les pommes. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a des dégâts de sangliers. Il n'y a pas besoin de photo. Là, on voit les dégâts qu'ils font sur la parcelle. Ce serait des chevreuils, ils mangeraient la pomme à hauteur, ils ne cassent pas le maïs", décrit Sébastien Buchot, l'un des deux gérants de cette exploitation située à Chemazé.

Les dégâts des sangliers forment un énorme trou dans la parcelle de maïs, comme ici à Chemazé dans le Sud-Mayenne. © Radio France - Maïwenn Bordron

Toutes les cultures ne subissent pas les mêmes dégâts. L'orge, par exemple, éloigne davantage les sangliers. "Il peut faire des dégâts à l'implantation, à l'automne. Par contre, lorsque le grain est à maturité, c'est barbu, ça pique le nez. Le sanglier ne vient pas dans les parcelles", explique l'agriculteur, qui élève des vaches laitières avec son frère. Les champs de maïs, eux, sont plus accessibles. Une fois que les cannes sont par terre, les sangliers déchiquettent une partie des grains et laissent pourrir le reste. Il est alors impossible de les récolter pour alimenter les vaches de l'exploitation, soit une perte d'environ 1.600 euros pour ces éleveurs.

Les dégâts causés par les sangliers sont indemnisés par la Fédération des chasseurs de la Mayenne : cela représente environ 330.000 euros de frais en 2022 contre 200.000 euros en 2021. Mais cette aide financière des chasseurs ne rembourse pas toutes les pertes des agriculteurs, selon Claude Charon, responsable des dégâts de gibier à la FDSEA 53. "La perte de rendement n'est pas indemnisée. Le maïs est perdu et si les agriculteurs sont un peu juste en stock, il faut avoir recours à de l'achat extérieur", met-il en avant.