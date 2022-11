La FDSEA 53 et les Jeunes Agriculteurs de la Mayenne déposent une motion contre la Confédération Paysanne

La motion déposée le 22 novembre dernier lors d'une session à la Chambre d'Agriculture de la Mayenne a mis le feu aux poudres. La Fédération départementale des syndicats d'exploitations agricoles de la Mayenne et les Jeunes Agriculteurs de la Mayenne ont déposé une motion lors de la dernière session à la Chambre contre la Confédération paysanne en Mayenne et ont demandé sa dissolution. Les deux syndicats ont également demandé son exclusion des instances décisionnelles. En réponse, la Confédération Paysanne organisait une conférence de presse ce lundi à la Chambre d'Agriculture de la Mayenne, à Changé, pour dénoncer cette prise de position et le vote de cette motion.

"Ça va loin"

"Là, on se demande sur une motion comme ça si la démocratie est respectée", commente Stéphane Durand, porte-parole de la Confédération Paysanne Mayenne au micro de France Bleu Mayenne, "on est dans un pays où on a quand même beaucoup avancé là-dessus et là de remettre en cause un syndicat pour qu'il n'existe plus parce qu'on ne défend plus les valeurs qui sont les leurs, comme partager l'eau et sur le fait que ce ne soit pas seulement que certains qu'ils se l'accaparent, ça va loin", déplore-t-il.

La FDSEA 53 et les JA dénoncent "des dégradations lourdes, manifestes et récurrentes sur des projets agricoles" de la part de la Confédération Paysanne, comme récemment la manifestation dans les Deux-Sèvres sur les super-bassines, "il y a eu des collègues agriculteurs ou agricultrices qui ont eu des dégâts par des extrémistes et où on a vu que la Confédération Paysanne était présente", décrit Florent Renaudier, le président de la FDSEA 53, contacté par France Bleu Mayenne. Les deux syndicats leur reprochent également "de cautionner des intrusions illégales sur les exploitations", "de s'afficher aux côtés de groupuscules environnementalistes et animalistes radicaux" ou encore son "irresponsabilité" dans la gestion des volailles lors des détections de cas de grippe aviaire. "On n'a pas les mêmes idées, pour le coup ça fait partie du débat, mais on estime à la FDSEA que la ligne blanche a été franchie", ajoute Florent Renaudier, "la démocratie est respectée par contre c'est à eux, avant, de la respecter, quand il y a des autorisations qui sont données pour de la construction, la démocratie je pense c'est de respecter ça".

Des problématiques nationales et départementales au cœur des désaccords

La Confédération Paysanne Mayenne déplore que ce soit sur des sujets nationaux que le syndicat est attaqué, "ce sont des thèmes globaux, parce que l'eau concerne tous les départements, pas seulement la Mayenne", reprend Stéphane Durand, "dans les Deux-Sèvres, la Confédération Paysanne s'est associée aux manifestations qu'il y a eu et comme le syndicat est national, la Mayenne a suivi les revendications mais à juste titre parce que l'eau aujourd'hui on ne peut pas la privatiser". Selon un élu de la Confédération Paysanne présent à la Chambre mardi dernier, la FDSEA et les JA auraient estimé que le syndicat "diffusait la haine", "pas du tout", répond Stéphane Durand, "on est un syndicat en général qui fait des manifestations on va dire bon enfant, où on défend nos idées sans causer de dégâts, on ne cautionne pas ça. Ils n'ont pas de leçon à nous donner parce qu'on a vu des fois des manifestations qui ont mal tournées parfois".

"Il y a aussi des enjeux départementaux", répond la FDSEA 53, "il y a eu des communiqués de leur part qui n'incitaient pas les professionnels et les particuliers à rentrer leurs volailles autour du sujet de la grippe aviaire, pour moi je suis désolé, faire prendre des risques à des professionnels par une minorité qui ne veut pas appliquer les règles sanitaires, je pense que la Confédération Paysanne s'écarte un peu du débat et des enjeux sanitaires du département de la Mayenne", conclut Florent Renaudier.

Une motion sera déposée au niveau régional

Pour le moment, il n'y a pas de suite juridique de cette motion mais la Confédération Paysanne s'inquiète de la suite des discussions avec leur collègues lors des prochaines sessions de la Chambre d'Agriculture de la Mayenne. C'est au préfet de prendre à présent des décisions. Une motion va être de nouveau déposée ce jeudi en session régionale à la Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire.