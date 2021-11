En 2020, 1.217 bêtes ont été déclarées tuées par des loups à la Direction départementale des territoires de l'Isère (DDT38). C'est 89 de plus qu'en 2019. Une situation que déplorent la FDSEA, Fédération départementale des syndicats agricoles et les Jeunes agriculteurs de l'Isère.

Des éleveurs et la FDSEA alertent sur les attaques de loup dans le Nord-Isère

Ces deux dernières semaines, la FDESA a comptabilisé 10 attaques de loup en Isère. La Fédération et le syndicat des Jeunes agriculteurs (JA) de l'Isère dénoncent ce samedi 20 novembre une situation qui s'aggrave pour les éleveurs. Le nombre d'animaux tués est passé de 1.128 en 2019 à 1.217 en 2020. Ces chiffres représentent le nombre d'animaux victimes déclarés à la Direction départementale des territoires de l'Isère (DDT38). La FDSEA et JA dénoncent une indemnisation qui n'est pas à la hauteur et une législation qui protège le loup, au détriment du pastoralisme.

Un plafond est fixé chaque année pour réguler le nombre de loups tués. Cette année, il est de 118 en France. Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et coordinateur du plan national d'action sur le loup peut décider de l'élever à 130. A ce jour, 90 loups ont été abattus.

Au début du mois de novembre, le loup a frappé sur l'exploitation de Patrick Lebreux. Il élève des vaches laitières à Champier. En tout, une centaine de bovins. C'est un de ses veaux qui en a fait les frais. L'éleveur s'y entendait après quelques attaques dans les environs, mais psychologiquement, c'est quand même un choc. "J'ai découvert le veau complètement dévoré, raconte-t-il. Quand on ne retrouve que la tête et l'épaule du veau, ça fait bizarre. Je n'en ai pas dormi de la nuit. En zone d'élevage, la cohabitation est impossible, le loup doit y être éradiqué."

Les éleveurs se retrouvent souvent dépourvus. Les protections, les clôtures, les patous ne suffisent pas toujours, pour Jérôme Crozat le président de la FDSEA Isère. "Ce qu'on nous propose c'est de clôturer nos pâtures, mais des veaux de 15 jours ont été croqués pratiquement dans les fermes. On ne va quand même pas grillager à deux mètres de haut. C'est inapplicable dans le Nord-Isère. Il y a 15 ans, un loup autour du lac de Paladru a été abattu et pendant 15 ans nous avons été tranquille. Nous demandons aujourd'hui la même chose : abattre les deux loups qui se trouvent sur le secteur."

Ce lundi 22 novembre, les syndicats et des élus ont rendez-vous avec le préfet de l'Isère pour discuter des solutions qui peuvent être apportées. Le département préconise par exemple un assouplissement de la législation et des chiffres plus transparents sur le comptage des loups.