La FDSEA de la Mayenne ne veut pas de distance minimale entre les habitations et les zones d’épandage de pesticides

Pour la FDSEA de la Mayenne, c'est non ! Le syndicat agricole s'oppose totalement à la mise en place d'une distance minimale entre les maisons et les zones d'épandage de pesticides par les agriculteurs.

Le gouvernement a lancé ce lundi une consultation en ligne de trois semaines, ouverte à tous. Il propose des zones de non-traitement de 5 mètres à 10 mètres en fonction des cultures. En parallèle, les agriculteurs doivent mettre au point des chartes de bonne conduite avant la fin de l'année.

Mais pour Jérôme Landais, président de la FDSEA 53, si l'agriculteur travaille bien et fait attention, il n'y a pas besoin de zone de non traitement.

"90 à 95% des agriculteurs font attention à leur façon de travailler et respectent leurs voisins. Quand on fait attention, si on est bien formé, on n'a pas besoin de distance" - le président de la FDSEA 53.