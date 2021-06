La FDSEA du Pays Basque inquiète pour l'avenir des éleveurs

C'est une campagne nationale "Et toi, veux-tu encore de tes éleveurs ?!" Entre négociation de la PAC, agri-bashing et loi Egalim, les représentants syndicaux des éleveurs dénoncent les pressions qui s’accumulent sur leur métier.

Les agriculteurs veulent faire savoir leur ras-le-bol, en s'adressant aux élus et aux consommateurs et pointent le risque de voir disparaître le métier d’éleveur en France. La Fédération Départementale des Exploitants Agricoles (FDSEA), les Jeunes Agriculteurs et la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques lancent une campagne commune : "et toi, veux-tu encore de tes éleveurs...?!" Ils vont d'abord s'adresser à tous les maires de France pour leur demander de s'engager par exemple en conditionnant les subventions aux associations, à la consommation de produits du terroir, ou en servant de la viande dans les cantines, 18 mesures sont ainsi proposées.

Des affichettes seront distribuées dans toutes les communes © Radio France - Bixente Vrignon

Payer le juste prix pour son alimentation

Pour Franck Laborde... le président de la FDSEA 64, l'avenir de l'élevage se joue dans les prochaines années et pour lui c'est la souveraineté alimentaire de la France qui est en jeu. Il considère que "nos pratiques agricoles qui sont parmi les plus vertueuses au monde, sont trop souvent attaquées. Quasiment toutes les semaines, nous avons des adhérents qui nous appellent pour nous dire qu'ils ont été empêchés de travailler avec leur épandeur à fumier ou leur troupeau". La difficile cohabitation est le fait d'une petite partie de la population "mais qui se fait entendre" ajoute le représentant agricole. Autre demande : "que le consommateur paie le juste prix de son alimentation: aujourd'hui bon nombre d'agriculteurs ne vivent plus correctement de leur métier".