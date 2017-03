La FDSEA en procès à Laval, une centaine d'agriculteurs en soutien devant le tribunal

Une centaine de personnes se sont rassemblées ce vendredi matin devant le tribunal de grande instance de Laval, en soutien à l'ex Présidente de la FDSEA Florence Désillière et à deux agriculteurs accusés d'avoir participé à une opération coup de poing au péage de La Gravelle en 2011.

Une conseillère régionale et deux agriculteurs sur le banc des prévenus! C'était le procès ce vendredi matin à Laval de la FDSEA, accusée de dégradation en 2011, lors de contrôles de marchandises au péage de la Gravelle. Les agriculteurs sur place avaient brûlé et jeté des tonnes de charcuterie, pour des centaines de milliers d'euros de préjudice.

Le procès a eu lieu, après 6 ans de procédure et la plainte de la fédération française des industriels charcutiers et traiteur. Sur le banc des accusés, deux agriculteurs de Loiron et d'Astillé, mais surtout Florence Désillière, élue régionale et ancienne présidente de la FDSEA. Pendant le procès - qui a duré 4 heures - elle a assuré qu'à l'époque, le mot d'ordre était juste de contrôler les camions, pas de détruire.

Le procureur note lui que les mêmes dégradations ont été commises lors de 3 manifestations et que Florence Désillière aurait pu chercher les fauteurs de troubles pour que cela ne se reproduise pas. Il a requis de la prison et des amendes avec sursis. Le jugement a été mis en délibéré au 26 mai à 9h.