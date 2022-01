La FDSEA et les Jeunes agriculteurs de la Mayenne appellent à manifester le jeudi 20 janvier

La FDSEA et les Jeunes agriculteurs de la Mayenne lancent un appel à manifester jeudi 20 janvier. Les deux syndicats dénoncent la flambée du prix des matières et des matériaux.

Ils dénoncent la flambée des prix des matières premières et des matériaux : la FDSEA et les Jeunes agriculteurs (JA) de la Mayenne appellent à manifester jeudi 20 janvier devant la préfecture à Laval.

"Des règles toujours plus étouffantes"

Dans un communiqué commun publié ce mardi 18 janvier, les deux syndicats réclament également moins de pression administrative sur leurs exploitations. "Nos exploitations agricoles continuent de subir une pression administrative de plus en plus lourde [...] Des règles toujours plus étouffantes et avec lesquelles tout le monde finit par n’y plus rien comprendre", écrivent la FDSEA et les JA de la Mayenne. Un rassemblement est organisé à 21 heures le jeudi 20 janvier devant la préfecture de la Mayenne à Laval.