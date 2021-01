La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs du Vaucluse en tournée dans les grandes surfaces d'Orange sud

FDSEA et JA soulignent que les distributeurs ont réalisé des résultats exceptionnels au regard de l’année écoulée avec un chiffre d’affaires en augmentation de 1,8%, quand l’ensemble des autres secteurs ou presque a vécu une année noire. Justement un leitmotiv pour cette nouvelle action : " Durant toute la crise, les agriculteurs français ont redoublé d’efforts pour assurer l’approvisionnement des filières. En réponse à cela, les acteurs de la filière se lancent dans une guerre des prix qui met les agriculteurs sous pression !"

Le regret également que la loi Egalim d'octobre 2018 (la loi "pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable) suite aux États Généraux de l'Alimentation ne soit pas appliquée pour que les producteurs puissent être rémunérés à des prix corrects, or aujourd'hui souligne les deux organisations syndicales "c'est toujours largement en dessous des coûts de production". Les agriculteurs se sont donc rendus chez Grand frais, Lidl, Carrefour et Intermarché d'Orange sud où ils ont discuté dans le calme avec chaque direction.

Des panonceaux au printemps chez Grand Frais qui avaient fâché les producteurs

Une particularité pour la visite chez Grand Frais ou Bruno Bouche, le président des Jeunes Agriculteurs 84, tenait à avoir des excuses de l'enseigne après la mise en place dans les rayons d'un affichage particulier concernant le melon français : "Ils ont fin mai dans tous les Grand Frais affiché le texte - Nous attendons que les melons français soient suffisamment gustatifs pour vous les présenter, ils seront donc disponibles sur nos étals à partir de la fin juin, début juillet -."

Le responsable des magasins présent tout en se défendant d'être d'après lui l'enseigne qui travaillait le plus en lien avec les petits producteurs a reconnu qu'il s'agissait d'une maladresse à l'époque, la maladresse d'une personne et que le groupe Grand Frais avait tout de suite rectifié le tir.

La chaîne d'exportation et de transformation également mise à l'index

La grande distribution n’est pas la seule à blâmer soulignent encore la FDSEA 84 et les JA 84 : "Dans certaines filières, les exportateurs et les transformateurs ont été aux abonnés absents lorsqu’il s’est agi de se réunir pour promouvoir l’excellence de l’agriculture française et défendre sa juste rémunération".

Un constat d'échec qui avait d'ailleurs été pointé il y a déjà trois mois et demi par un collectif de 28 syndicats et associations estimant que "presque aucune des ambitions et bonnes intentions déclarées en grande pompe de la loi Egalim n'ont été suivies d'effets". Parmi les signataires, il y avait les associations Agir pour l'environnement, Greenpeace, UFC-Que Choisir, ou encore la Confédération paysanne et le Réseau action climat.