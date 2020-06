La Fdsea mène une opération "vérification" dans les supermarchés mayennais

C'est une campagne d'envergure et inédite lancée par les agriculteurs de la Fdesa 53. Le syndicat a décidé d'aller dans tous les supermarchés du département pour mener une opération de vérification des prix et des provenances.

Pour Mickaël Guilloux, le secrétaire général de la Fdsea 53, il s'agit de contrôler que les actes sont en adéquation avec les discours des enseignes de la grande distribution : "pendant la période du Covid, il y a eu une communication assez large dans les magasins pour soutenir les producteurs français en mettant en avant les agriculteurs et leurs produits. On est là pour vérifier trois choses : l'origine des produits, leurs prix et regarder s'il n'y a pas des promotions aberrantes."

Selon les responsables de la Fdsea 53, c'est la première fois que le syndicat mène une telle opération en récoltant autant de données sur une période aussi courte.