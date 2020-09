La fédération de pêche d'Indre-et-Loire va porter plainte après la pollution de l'Indre à Monts

Deux mètres cubes d'un produit pharmaceutique ont été déversés dans l'Indre à Monts le 7 septembre par l'entreprise Recipharm. Les autorités ont été prévenues plus de dix jours après les fait et ont interdit la pêche dans le secteur. La fédération de pêche d'Indre-et-Loire va porter plainte.

La pêche est interdite dans l'Indre sur la commune de Monts et les communes en aval. L'entreprise Recipharm a déversé deux mètres cubes d'un produit pharmaceutique dans la rivière lundi 7 septembre. Selon le laboratoire pharmaceutique, c'est le commissariat à l'énergie atomique qui a remarqué huit poissons morts et effectué un premier prélèvement. La préfecture d'Indre-et-Loire et la direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) n'ont été prévenues que le 18 septembre.

La fédération de pêche d'Indre-et-Loire n'a appris que ce mardi qu'un produit pharmaceutique, un anesthésiant, était à l'origine de cette interdiction de pêche. "Ce qui est gênant, c'est qu'on compte beaucoup sur nous quand il s'agit de travailler sur le milieu aquatique, mais dès qu'il y a des problèmes on nous ignore absolument systématiquement, même si on porte plainte, on n'a pas de résultats, donc c'est très compliqué" estime Jacky Marquet, le président de la fédération.

Deux mètres cubes, c'est énorme !

Malgré tout, pas question de laisser passer ce cas de pollution : la fédération de pêche va porter plainte, "pour protéger les pêcheurs et les non-pêcheurs" et "montrer que ce type de dysfonctionnement devient récurrent." D'autant que cette pollution est loin d'être anodine selon Jacky Marquet : "Deux mètres cubes c'est énorme ! Le débit de l'Indre n'est pas un gros débit et honnêtement, s'il n'y a pas plus de mortalité, c'est un coup de chance ! Il se peut que par la suite il y ait des répercussions. On est toujours très inquiets par rapport à tout ça."

La DREAL a diligenté une inspection lundi 21 septembre sur le site du laboratoire pharmaceutique. Contactée, la direction de Recipharm explique qu'il s'agit d'une mauvaise manipulation liée à un problème de production le 7 septembre dernier et que l'entreprise veut déterminer exactement ce qu'il s'est passé pour éviter que cela ne se reproduise.