La Fédération des alpages de l'Isère craint plus que jamais une "sur fréquentation" de la montagne

Dans un peu plus d'un mois les premiers moutons et les premières vaches monteront en alpage en Isère et si la question du loup reste une préoccupation forte, celle de la "sur fréquentation" de la montagne l'est de plus en plus.

La Fédération des alpages de l'Isère (FAI) tenait ce jeudi son assemblée générale en Matheysine, à La Motte-d'Aveillans. Denis Rebreyand a été reconduit à la présidence d'une fédération qui compte 700 éleveurs et 110 bergers. Chaque année près de 22 900 bêtes montent en altitude profiter de l'herbe de 176 alpages isérois. Un total de près de 79 000 hectares où malheureusement commencent à poindre de plus en plus sérieusement des conflits d'usage. La popularité de la montagne, renforcée après le premier confinement, ne se dément pas et ce n'est pas sans souci pour éleveurs et bergers.

Des troupeaux effrayés

"Ça fait 30 ans que notre berger est là mais c'est la première fois que ça arrive". Pierre Nicolas est vice-président de la FAI et président de l'alpage du Senepy et il témoigne de cet engouement pour la montagne qui n'est pas retombé. Loin de là. "Nous le lendemain de la montée l'an dernier on a 80 bêtes qui sont sorties. Il y avait des traileurs qui s'entrainaient, qui ont poussé les bêtes, qui se sont mises à courir et qui ont poussé le portail (de leur enclos) et on a mis plus d'un mois à les rassembler". Florent Salvi (alpage des 7 Laux), trésorier de la Fédération des alpages de l'Isère, a même vu "dans certains coins un peu emblématiques, des gens arriver avec le transistor... le ballon...". Des problèmes de comportement mais aussi selon lui, de nombre. "C'est de la sur fréquentation ! La montagne ce n'est pas un espace qui est fait pour accueillir la foule. Si on y allait c'est justement parce qu'il n'y avait pas la foule."

Troupeaux.. et faune sauvage !

Une montagne très fréquentée surtout aux portes des grandes métropoles, Grenoble et Chambéry. "Le touriste, explique Florent Salvi, qui vient une semaine ou 15 jours en vacances n'est pas le problème : il n'est pas chez lui, il vient sur la pointe des pieds. Le citadin voisin par contre, il se croit chez lui". Et de plus en plus aussi les soirs, les matins, voire les nuits en semaine. Pourtant, la montagne si accueillante, n'est pas formellement "à tout le monde". Les alpages ont des propriétaires et les éleveurs/locataires payent pour faire paître leurs bêtes. La fréquentation en hausse, poussée encore par l'essor du trail et du vtt électrique, est aussi un problème pour la faune sauvage. "On voit sur les réseaux sociaux des gens qui se mettent en scène photos à l'appui en disant qu'ils ont fait tel ou tel parcours. Ils ouvrent des voies dans des endroits auparavant peu fréquentés et on le voit bien par exemple avec les troupeaux de chamois qui sont dérangés et qu'on voit bouger à des heures de la journée où normalement ils sont tranquilles". Même constat en hiver entre les pentes devenues de vraies autoroutes à skieurs de randonnées et d'autres qui poussent plus loin perturbant entre autre les coqs de bruyère et autres Tetra Lyres.

Attention danger, y compris pour le promeneur, randonneur ou traileur !

Pour que la montagne puisse continuer à être arpentée par tout le monde et dans le respect des besoins et envies de chacun il va donc falloir d'une manière ou d'une autre retrouver non pas une "discipline" mais au moins une "culture" de la montagne qui fait parfois défaut chez les citadins y compris lorsqu'ils vivent au cœur de ces montagnes. Des usagers de la montagne qui font courir des risques aux bêtes qu'ils peuvent déranger ou affoler mais qui en courent eux aussi. Les chiens Patou, appelés en renfort pour protéger les troupeaux des loups, ont des comportements de défense qu'il faut connaitre. Les bêtes elles-mêmes, et notamment les bovins, peuvent également avoir des comportements agressifs lorsqu'elles se trouvent dans une situation de stress.