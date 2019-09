La fédération des chasseurs des Landes exige un autre système pour indemniser les dégâts causés par les sangliers

Les chasseurs landais n'ont plus les moyens de payer les agriculteurs pour indemniser les dégâts causés par les sangliers. Pour l'année 2019 l'enveloppe dépasse 1,5 millions d'euros. La fédération organise ce jeudi soir à Morcenx une assemblée générale extraordinaire pour entériner la situation.

Département Landes, France

La fédération des chasseurs des Landes demande l'instauration d'un nouveau système d'indemnisation pour les dégâts agricoles liés aux sangliers. Le bilan définitif est en cours. Cependant l'enveloppe d'indemnisation des agriculteurs dépasse 1,5 millions d'euros cette année. Il s'agit d'un chiffre record alors que certaines associations communales de chasse agréée (ACCA) organisent jusqu'à 90 battues aux sangliers par an. Les fédérations landaises et gersoises ne pourront pas payer les dégâts de 2020.

Une assemblée générale extraordinaire

Pour leurs dirigeants, le système doit changer. Avant d'entamer un bras de fer avec l'Etat, la fédération landaise a besoin de l'accord et du soutien de ses adhérents. Ils sont plus de 20 000 dans les Landes. Une assemblée générale extraordinaire est organisée ce jeudi soir à Morcenx en présence des représentants des 331 ACCA du département et des syndicats agricoles.

Un système national d'indemnisation

Les chasseurs souhaitent faire pression sur l'Etat pour ouvrir des négociations sur la création d'un nouveau système où les chasseurs ne seraient plus les seuls à payer. Plusieurs pistes sont envisagées : rendre obligatoire l'assurance des terres agricoles car aujourd'hui aucun assureur n'accepte de prendre en charge les dégâts causés par les sangliers ou encore une contribution à un fonds d'indemnisation sur le modèle des exploitants forestiers. Ils reversent une infime partie de la vente du bois dans une caisse spécifique. La fédération des Landes tout comme celle du Gers réclame un système national d'indemnisation et pas départemental comme c'est le cas aujourd'hui.

Les chasseurs indemnisent les agriculteurs pour les dégâts liés aux sangliers depuis 1968, depuis la fin du droit d'affût. Il autorisait les agriculteurs à tuer tous les animaux qui se trouvaient sur leurs terres sans quota ni contrainte.