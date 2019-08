La ferme aquacole de Cagnes-sur-mer a déménagé plus loin au large pour le bonheur des baigneurs

Cagnes-sur-Mer, France

La ferme aquacole de Cagnes-sur-mer Lou Loubas a finalement été déplacée. La plateforme constituée de coffrages, de bouées, était installée depuis une trentaine d'années à 100 mètres de la plage, visible de tous, au milieu des baigneurs ou des véliplanchistes.

En février dernier, un arrêté préfectoral a ordonné son démantèlement, pour que la ferme migre plus au large, un déménagement décidé pour des raisons esthétiques et de sécurité des baigneurs. Le maire de Cagnes-sur-mer souhaitait que ce déplacement ait lieu avant la saison touristique. C'est désormais chose faite. Les riverains du Cros-de-Cagnes sont ravis de ce déménagement.

Le propriétaire de cette ferme avait connu des difficultés économiques, ses filets avaient été percés à plusieurs reprises et des loups d'élevage s'étaient échappés. A 800 mètres au large, si la ferme sera plus sensible aux aléas météorologiques, le courant sera plus puissant et donc bénéfiques aux poissons.