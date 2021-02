La Nouvelle éco : à Chaumousey dans les Vosges, le succès de la ferme aquaponique malgré la Covid-19

Il n'existe que quatre fermes aquaponiques en France. L'une d'elle se trouve dans les Vosges à Chaumousey. Ingénieure de formation, Noémie Charpentier a repris la ferme familiale en 2019 sur les bords du lac de Bouzey, pour y installer son exploitation qui fait vivre en symbiose poissons et légumes.

Venu des Etats-Unis, le principe de l'aquaponie est simple. Se servir des déjections des poissons comme fertilisant et produire des légumes sous serres.

Noémie Charpentier, ingénieure de formation a repris la ferme familale en 2019 pour y installer son exploitation sur 1000 M2. Les semis voisinent avec six bassins où nagent des poissons rouges, des carpes et des tanches tous omnivores. "Cet échange nutritionnel permet une production naturelle très appréciée des consommateurs" souligne Noémie Charpentier qui a produit l'année dernière trois tonnes de légumes divers et quelques cagettes de fraises.

"Une baisse de moral et une incertitude qui dure", selon la jeune femme

L'épidémie de coronavirus n'a pas découragé la clientèle. "Pendant le premier confinement il y a eu une explosion des commandes en drive" poursuit la jeune entrepreneuse. Un chiffre multiplié par trois par rapport à la période antérieure. Les gens contraints de rester chez eux ont pris le goût de cuisiner avec des produits de qualité. Le deuxième confinement en revanche est marqué par une réduction des paniers. "Une baisse de moral et une incertitude qui dure" explique Noémie Charpentier.

Des investissements ralentis mais pas supprimés

La ferme emploie un salarié et un apprenti en alternance qui poursuivent leur activité. Certains investissements ont été ralentis mais pas supprimés. Dès que la situation sanitaire le permettra, les produits de la ferme aquaponique se lanceront à la conquête des restaurants et des cantines scolaires.

Une adresse mail: contact@Lavenirestdanslassiette.fr ou par téléphone au 06 84 03 22 82

