A la ferme-auberge Da Mariulin de Tende tout est fabriqué maison

La famille Ribéri de Tende va exposer pour la première fois ses charcuteries et fromages au Salon de l’Agriculture de Paris.

Depuis 10 ans, François Ribéri a repris avec sa femme l’exploitation agricole familiale à l’entrée de Tende dans la Vallée de la Roya, la ferme Da Mariulin. Grâce à ses 200 bêtes (chevaux, poules, lapins, brebis, vaches, cochons), la ferme produit de la charcuterie et des fromages. Tout est fait sur place et vendu sans intermédiaire sur l’exploitation familiale et dans les 5 magasins à Menton, Sospel et sur les marchés des Alpes-Maritimes. François Ribéri travaille en famille et emploie 15 personnes. Chaque semaine près de 30 kilos de fromages sont produits.

Des produits au goût d’autrefois

La famille tient aussi un restaurant accolé à l’étable. Des plats traditionnels de la Vallée de la Roya sont proposés comme des daubes, des raviolis et d’excellents tiramisu et panacotta fabriqués avec la crème et le lait des animaux de la ferme. Les menus proposés sont à 30 euros de l’apéritif au café et gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.

La famille Ribéri. © Radio France

Préserver la brebis brigasque

François Ribéri se bat aussi pour faire perdurer la brebis brigasque race de brebis de la Brigue. L’agriculteur rêve un jour de pouvoir exposer ces brebis typiques de la Vallée de la Roya au Salon de l’Agriculture. L’an dernier, la famille était passée une journée sur le Salon Porte de Versailles et avait décroché deux médailles d’or et d’argent pour ses tiramisus et panacotta faits avec les produits de la ferme.

Des brebis brigasque, race de la Vallée de la Roya. © Radio France