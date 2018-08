Clion, France

Le berry est connu pour son fromage, mais on y fait aussi de la crème glacée ! En tout cas du côté de Clion-sur-Indre, à la ferme de Biouge qui produit du lait mais aussi des sorbets aux fruits et des glaces au lait entier depuis 7 ans, à raison de 1500 litres par semaine au total, sous le nom Marguer'ice. Ce mercredi elle a ouvert ses portes à 25 visiteurs à l'initiative de l'office de tourisme du châtillonais.

Parmi les visiteurs, beaucoup d'anciens agriculteurs ou de voisins venus en curieux © Radio France - Kévin Blondelle

Johannes et Nienke Koumans, originaires des Pays-Bas, y élèvent une centaine de vaches et produisent donc leurs glaces qui s'arrachent en cet été caniculaire. A tel point que les journées de travail font bien souvent 12 à 13h en ce moment. Et l'activité ne s'arrête pas à la fin des beaux jours, les crèmes glacées sont produites toute l'année et notamment à Noël avec des bûches sans colorants, sans conservaeurs et sans additifs.