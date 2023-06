La Ferme de Stan s'installe à Nancy : "Regardez, à côté de chez vous, on a une super agriculture"

Beaucoup de tout petits et de scolaires pour la première journée de la Ferme de Stan

C'est une sorte de mini-salon de l'agriculture qui règne depuis ce vendredi matin au cœur de Nancy. La Ferme de Stan , première du nom, prend ses quartiers cours Léopold jusqu'à dimanche. Présentation des cultures (avec notamment un petit champ de blé), des animaux (veau, vaches, moutons, chèvres), de la traite, de la tonte, du matériel ou encore de la filière de la méthanisation. Sur place également, un marché du terroir.

Une manifestation organisée par les Jeunes Agriculteurs de Meurthe-et-Moselle (JA 54) pour promouvoir l'agriculture auprès du grand public. Les enfants ont été nombreux ce 16 juin à visiter cette ferme pédagogique. Notamment Eliott, 17 mois. "Il est heureux", confie sa maman Emeline, "il est trop content, il y en a partout !" Vaches et moutons enchantent également les enfants accompagnés par Isabelle, assistante-maternelle à Laxou : "Ils aimeraient toucher mais ils n'ont pas le droit ! Quand on approche des chèvres, on peut les sentir donc tous les sens sont en émoi, c'est très bien pour les enfants".

Les baptêmes de tracteur rencontrent un grand succès © Radio France - Isabelle Baudriller

Un peu plus loin, des baptêmes de tracteurs. Gros succès. "Ceux qui ont testé voudraient y retourner mais on est obligé de laisser la place, chacun son tour !", sourit Cécile Stien-Veutin, directrice de la micro-crèche La Ruche des Loulous à Laxou, venue avec 9 petits de moins de 3 ans.

Différentes races de vaches sont présentées © Radio France - Isabelle Baudriller

Les cultures de la région sont également à découvrir © Radio France - Isabelle Baudriller

Un rendez-vous festif pour un regard positif sur l'agriculture, espère le président des Jeunes Agriculteurs 54. "Aujourd'hui, on se rend compte que le consommateur urbain n'a pas forcément la filiation avec le milieu agricole et le lien avec ce qu'il met dans son assiette", indique Antoine Clavel, président du syndicat agricole JA 54, "d'où notre idée d'expliquer ce que l'on fait, comment, ce que l'on peut retrouver autour de Nancy, dans les champs. C'est dire au consommateur : regardez à côté de chez vous, on a une super agriculture !" 100 000 visiteurs sont attendus jusqu'à la fin du week-end.