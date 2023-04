La ferme du Bois de Cosset ouvre ses portes aux visiteurs pour l'opération Week-end à la ferme

La ferme du Bois de Cosset participe ce samedi et ce dimanche à l'opération Week-end à la ferme, organisée par le réseau des Chambres d'agriculture. L'occasion de voir des vaches, mais aussi des chevaux, des moutons et des poules, élevés sur l'exploitation, dirigée par Arnaud et Aude Labesse. Une vaste exploitation agricole de 185 hectares, et familiale puisqu'elle a été fondée par la grand-mère d'Arnaud en 1958 !

Les vaches de la ferme du Bois de Cosset. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Mais c'est aussi une opération qui permet de comprendre le fonctionnement d'une exploitation agricole moderne, et aussi les difficultés auxquelles font face les agriculteurs au quotidien. Maryse, qui est déjà cliente de la ferme, voit une vraie évolution dans le métier d'agriculteur. "La façon dont ils travaillent maintenant par rapport à il y a 40 ou 50 ans, comment travaillaient nos grands-parents et nos parents, ça n'a plus rien à voir !", assure-t-elle. Samia, qui est venue avec sa fille, veut trouver une autre façon de s'alimenter : "Dans les supermarchés, on a trop de produits trafiqués, avec des pesticides, ce n'est pas bon pour la santé."

Le planning des tâches à accomplir sur la ferme pour les mois de février et mars. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Arnaud Labesse profite de la visite pour détailler son planning mensuel aux visiteurs, et il est chargé : "Au mois de juin, c'est la fin de la saison des amours pour les vaches, donc on met à l'écart les taureaux. On en profite, puisqu'on manipule les vaches, de peser tout le monde, pour surveiller les croissances des animaux. Ensuite, on arrive au 20-25 juin sur la récolte de l'orge, puis on ramasse la paille et on commence le déchaumage."

Le plan de la visite de la ferme du Bois de Cosset. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Des pâtes et des farines sur la ferme

La ferme du Bois de Cosset produit aussi des céréales. Une partie sert à nourrir les animaux, "avec un mélange d'orge, d'épeautre et de tourteaux de colza", mais une autre permet de fabriquer des pâtes et des farines fabriquées et vendues sur la ferme par Aude Labesse. "L'idée c'était de valoriser ce qu'on produisait déjà sur la ferme, on s'est penchés sur la culture du blé dur et on a fait des tests pour voir si ça poussait bien chez nous", développe-t-elle. "Et puis pour la partie meunerie, c'est venu après. Plutôt que d'envoyer nos céréales dans une autre minoterie loin d'ici, on s'est dit qu'on pourrait gérer l'intégralité du processus et maîtriser toutes les étapes de la transformation."

Les pâtes vendues sur la ferme, à partir des céréales récoltées. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Et face à la problématique de la sécheresse, Aude Labesse ne cache pas son inquiétude : "En termes de précipitations, on est très très bas, on a eu un mois de mars très pauvre en pluviométrie, donc c'est compliqué. Sur le blé dur par exemple, s'il pleut juste avant la récolte, vous pouvez perdre toute la moisson. Donc oui, la sécheresse est compliquée à gérer, surtout que nous n'avons que l'eau de pluie qui arrose nos champs." Alors elle plaide pour une adaptation des pratiques agricoles : "On fait des tests actuellement pour changer de céréales, avec des espèces anciennes, moins gourmandes en eau, qui s'adaptent mieux." Surtout que la partie élevage est aussi concernée : "Les bêtes sont dehors, donc si vous n'avez plus d'herbe, comment vous faites ? Il faut compléter avec du fourrage. Nous essayons de garder un maximum de haies pour qu'elles puissent se mettre à l'ombre". Elle ne se fait pas d'illusion, "ça sera très difficile, comme l'année dernière."

Les différentes cultures de céréales produites par la ferme du Bois de Cosset. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

La boutique de la ferme du Bois de Cosset est ouverte tous les vendredis de 17h à 19h.