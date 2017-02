La "ferme du futur" des frères Feivre à Brazey-en-Plaine

Quatre-cents mètres carrés de panneaux photovoltaïques et une petite industrie au centre de la cour, près des vaches. La famille Feivre investit pour moderniser son exploitation, une initiative obligatoire pour aller de l'avant d'après eux.

Du fumier, du foin et... une unité de méthanisation. C'est ce à quoi ressemble la ferme des Feivre depuis l'acquisition de cette petite industrie qui transforme le fumier en gaz, en 2014. Une partie de ce gaz est ensuite vendue à Energie de France, ce qui permet pour l'instant à la famille de rembourser l'investissement de deux millions d'euros. De quoi compenser avec la mauvaise saison de l'an passée et de penser à l'avenir.

Le futur dans la nature

C'est dans la nature - et en ayant des opportunités - que Jean-Michel et Frédéric Feivre ont trouvé l'inspiration pour monter une entreprise d'énergie dans leur ferme, en plus de leur production de moutarde, d'oignons, de céréales, de soja et de viande. "Il y a toutes les possibilités, l'éolien, la photovoltaïque. En énergie, on n'est pas en reste avec les rivières à proximité, en France, on a un beau réseau de rivières et d'anciens moulins prêts à être utilisés, c'est dommage de s'en priver", affirme Frédéric.

Ils ont donc d'abord investi : quatre-cents mètres carrés de panneaux solaires installés sur les toits de la ferme, mais aussi, il y a trois ans, dans une unité de méthanisation. Plus de deux millions d'euros.

Le but, transformer leurs déchets naturels comme le fumier - ils en récoltent mille tonnes par an - en gaz, un gaz ensuite vendu à d'autres producteurs, à EDF, mais qui est aussi réinjecté à nouveau dans le processus de méthanisation.

Le tracteur des frères Feivre. © Radio France - Victoria Koussa

Le fermier chef d'entreprise

Fini les clichés autour du métier d'agriculteur avec sa pique à foin et ses méthodes de production conservatrices. Désormais, de plus en plus se mettent à innover dans des petites industries qui leur permettent de joindre les deux bouts. "C'est indissociable, faut être à la fois agriculteur et chef d'entreprise aujourd'hui. Faut être tout le temps avec un cahier et compter", précise Frédéric.

Un chef d'entreprise qui pense au futur. "Cet investissement, c'est surtout pour nous permettre d'installer nos enfants à la ferme pour qu'ils puissent la reprendre et perpétuer la tradition familiale", affirme l'agriculteur scrutant ses bottes boueuses. La famille Feivre, toujours en avance sur son temps d'après lui : "Notre arrière-grand-père a été l'un des premiers à avoir un tracteur, une moissonneuse aussi, c'est dans les gênes, peut-être".