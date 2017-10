La ferme Horrenberger à Durrenentzen, pionnière du bio en Alsace et heureuse de l'être

Alors que ce mardi, c'est la 2e journée des fruits et légumes bio en Alsace, coup de projecteur sur la ferme Horrenberger. L'exploitation familiale est une des pionnières du bio en Alsace, elle s'y est mise en 1969. C'est le papa Jean-Paul qui s'est lancé, depuis,les enfants ont repris le flambeau.

C'est ce mardi, la 2e journée des fruits et légumes bio d'Alsace. La filière se réunit à Dangolsheim dans le Bas-Rhin. A cette occasion, coup de projecteur sur la ferme Horrenberger, installée à Durrenentzen près de Colmar, l'une des premières exploitations à s'installer en bio en Alsace.

C'était en 1969, Jean-Paul, le papa avait émis cette condition pour reprendre la ferme. Depuis, les enfants ont repris le flambeau et c'est toujours un succès.1 000 tonnes de légumes prennent la direction des coopératives , des réseaux de distribution. Ils vont aussi dans les magasins "Côté Nature" de Horbourg-Wihr, Belfort, Illkirch-Graffenstaden et Souffelweyersheim. Il y a aussi tous les samedis matin, la vente directe au marché de Muntzenheim.

Les débuts en bio n'ont pas été faciles raconte Michel Horrenberger Copier

Mon papa avait dit : je reprends en bio ou sinon rien ! Avant ce n'était pas facile, il fallait apprendre sur le tas et il n'y avait pas les techniques que l'on a maintenant,' Michel Horrenberger, membre de cette exploitation familiale

L'exploitation s'étend sur 66 hectares, dont 45 hectares de légumes. Elle fait travailler au total une vingtaine de personnes, famille incluse. Il y a plus d'une centaine de variétés de légumes et de céréales en maraichage biologique et biodynamique.

Michel Horrenberger dans ses champs à Durrenentzen © Radio France - Guillaume Chhum

On est en bio,c'est pour montrer qu'il y a une autre façon de cultiver les choses. Résultat, nous avons des produits qui sont beaucoup plus sains," Michel Horrenberger

Les chiffres clés du bio en Alsace, un secteur très dynamique : il regroupe près de 700 fermes, dont une cinquantaine nouvellement installées. 22 600 hectares en Alsace, c'est à dire 7% de la surface agricole utilisée, contre 6% au niveau national. 14% des légumes produits en Alsace sont bio, 24% pour les fruits Cultiver bio : c'est produire sans produits de synthèse, sans pesticides, en respectant la vie du sol, avec des engrais naturels et en pleine terre.

Les agriculteurs qui veulent se reconvertir au bio sont accompagnés par l'OPOBA, l'Organisation Professionnelle de l'Agriculture Biologique en Alsace.