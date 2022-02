La ferme pédagogique du Moulin l'Abbesse cherche un nouveau terrain dans le Grand Reims

En novembre dernier, la ferme pédagogique du Moulin l'Abbesse, à Cormontreuil, recevait un prix de 10 000 euros, mais aujourd'hui elle est menacée de fermeture ! La convention d'occupation de terrain n'a pas été renouvelée par la mairie, faute d'accord avec les deux co-fondatrices du lieu, Sophie Barher et Marie Delreux.

On a encaissé le coup, on a faillit tout abandonner

Les différentes réunions entre les deux parties se sont toutes soldées par des échecs. En premier lieu la mairie a demandé à Sophie et Marie à ce que les habitants de Cormontreuil aient accès à la partie boisée du terrain : "C'est impossible parce qu'on l'utilise !" précise Sophie, "On y fait les balades à poney, les ateliers pédagogiques avec les enfants et puis c'est là que se trouvent nos cochons et nos chèvres".

Retour à la table des négociations et cette fois-ci, le maire de Cormontreuil demande à ce que le site soit ouverte quatre après-midi par semaine, même l’hiver. "L'hiver ce n'est pas praticable et puis si la ferme est fermé c'est que nous sommes en médiation animal dans des Ehpads notamment, donc on ne peut pas être à deux endroits en même temps", répond Marie.

Trouver un terrain d'environ 6 hectares dans le Grand Reims

De son côté la mairie refuse de signer un bail emphytéotique, comme les co-fondatrices de la ferme le demandaient et voilà donc la centaine d'animaux obligée de déménager. L'idéal serait de trouver un terrain d'environ 6 hectares : "On voudrait un bail rural, on est autonome, on n'a jamais demandé d'argent à la ville et le mieux serait d'être accessible en transport en commun", précise les deux jeunes femmes.

Depuis quelques jours elles multiplient les rendez-vous dans différentes mairies, avec le soutien de la Présidente du Grand Reims Catherine Vautrin : "Elle nous a dit qu'elle partait en croisade avec nous. ca fait du bien, ça nous a redonné un petit coup de boost et on s'est à nouveau senti utile", conclut Sophie, qui évoque aussi le soutien de la trentaine de bénévoles et des deux personnes en contrats d'apprentissage qui s'occupent des animaux au quotidien.