Poitiers : un job dating pour recruter dans le monde agricole

Le monde agricole peine à embaucher dans la Vienne. Alors un job dating a été organisé au parc des expositions de Poitiers ce samedi 12 novembre. L'objectif est d'aider les agriculteurs et les organismes agricoles à recruter de la main-d'œuvre.

ⓘ Publicité

Aujourd'hui, le département compte 3 500 exploitations. C'est 50 % de moins qu'il y a 30 ans. Les 140 producteurs et éleveurs présents pour l'événement " La ferme s'invite " ont donc pu en profiter pour tenter de recruter de la main-d'œuvre.

La relève de la jeunesse

Pour Michel Caillé, président de "La ferme s'invite", ce job dating était essentiel : "Il y a un enjeu de renouvellement de générations en ce moment, il y a beaucoup de départs à la retraite. On a besoin que la jeunesse nous rejoigne, on les attend". D'autant que ce problème de recrutement dans le milieu agricole n'est pas nouveau. "On savait que ça allait arriver, on avait anticipé, mais maintenant il y a vraiment urgence", martèle l'organisateur avant d'ajouter : "tout ce recrutement tient aux ressources humaines, organiser un job dating ici à La ferme s'invite, dans un événement grand public, ça a tout son sens".

Fabienne Benoît gère le groupement d'employeurs de l'atelier Cochette, un élevage porcin aux Roches-Prémarie. Pour elle, ce job dating permet de trouver de la main d'œuvre quand le bouche à oreille ne suffit plus. "On a déjà recruté comme ça quelqu'un qui venait visiter le bâtiment que nous reprenions. Et en discutant avec le propriétaire, il a pu être embauché. On aimerait que ça arrive plus souvent".

"Ce job dating était indispensable, on regrette même de ne pas l'avoir fait plus tôt", avoue Michel Caillé. "On espère susciter des vocations, créer au moins un premier contact parce que parfois, ça suffit à changer une vie".