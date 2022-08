La fête de l'agriculture revient pour une 68ème édition ce week-end à Pacé

Les petits et les grands peuvent s'approcher des animaux et les caresser

Pour cette 68ème édition de la fête de l'agriculture, c'est la commune de Pacé au nord-ouest de Rennes, qui a été choisie pour accueillir les festivités. Près de 300 bénévoles sont mobilisés aux côtés des Jeunes Agriculteurs d'Ille-et-Vilaine, organisateurs de l'évènement. Au programme de ces deux jours de fête : découverte du métier d'agriculteur, dégustation de produits locaux, rencontre avec les animaux de la ferme ou encore une grande course de moissonneuses-batteuses. Entre 20.000 et 25.000 visiteurs sont attendus.

Rencontrer les agriculteurs

La fête de l'agriculture, c'est aussi l'occasion pour le public de rencontrer des agriculteurs, des éleveurs et d'en apprendre un peu plus sur leur métier. Des visiteurs, curieux de savoir comment les agriculteurs ont vécu l'été qui vient de s'écouler. "Ca a été dur, une chaleur aussi forte et qui dure aussi longtemps, c'est du jamais vu", confie Lucien, jeune agriculteur de 27 ans. A côté de lui, Kévin, lui aussi agriculteur à Pacé en élevage de bovin lait et bovin viande. "On a surtout eu peur pour nos bêtes. Moi j'ai de la chance d'avoir un grand abris pour mettre toute mes vaches mais j'ai aussi dû utiliser des brumisateurs pour les soulager."

A la fête de l'agriculture, les visiteurs peuvent être au plus près des animaux. Ici, une belle bête de plus de 300 kilos ! © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Un été vécu un peu de la même façon pour tous les agriculteurs, heureux de se retrouver ce week-end. "On se soutient, on se donne des conseils et on se rassure les uns les autres, c'est ça aussi la fête de l'agriculture", sourit Lucien.

Les visiteurs peuvent monter dans le tracteur, pour le plus grand plaisir des enfants © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Le chien dirige le troupeau, démonstration auprès du public © Radio France - Charlotte Schuhmacher

La fête de l'agriculture se déroule à Pacé jusqu'à dimanche soir © Radio France - Charlotte Schuhmacher

La fête de l'agriculture c'est jusqu'à dimanche soir. Le programme complet est à retrouver sur le site des Jeunes Agriculteurs d'Ille-et-Vilaine.