La fête de la Confédération paysanne ce dimanche dans le Gard

Massillargues-Attuech, France

La fête et les idées. Ce dimanche, à Saint-Geniès-de-Malgoirès, c'est la 16e édition de la fête de la Confédération paysanne du Gard, avec le marché paysan, des stands associatifs, une démonstration de taille d'olivier et le grand repas convivial. Une journée de convivialité entre paysans et citoyens.

La place de l'eau et le dérèglement climatique

Pour les idées, les débats se penchent sur la problématique de l'eau et de ses usages dans un contexte de dérèglements climatiques. Quels choix agricoles face au manque d'eau ? Quelles priorités pour cette ressource de plus en plus précieuse ? Un débat-rencontre notamment avec Geneviève Blanc, vice-présidente du Conseil départemental déléguée à l'environnement.

La "conf" a besoin de vous

La Confédération paysanne, dit-elle, "se bat pour que les paysans soient plus nombreux et vivent dignement de leur métier", et a besoin de soutien. Sur la fête à Saint-Geniès-de-Malgoirès, le stand Conf' et une boîte destinée aux soutiens. Ces dons sont déductibles des impôts à hauteur de 60%.

A table ! Massillargues-Atuech. © Radio France - Ludovic Labastrou