Puy-de-Dôme : la fête de la friture à Pont-du-Château

Comme chaque année, la fête de la friture a attiré beaucoup de monde en ce mardi 15 août sur les berges de l'Allier à Pont du Château. Malheureusement il ne reste plus qu'un pêcheur professionnel dans le Puy de Dôme. Et dans l'assiette, l'ablette vient désormais souvent des pays de l'Est.

C'est devenu un rendez-vous incontournable le 15 août. "On vient chaque année" savoure ce vacancier dans la file d'attente. Devant les caisses, c'est l'affluence. Mais l'organisation est maintenant bien rodée. "On est en place" espère Antoine Bancillon devant la batterie de friteuses. Le chef a préparé plus de 250 kilos de poissons, "de l'ablette, et rien d'autre".

Plus de 3000 personnes sont venues déguster la friture © Radio France - Jean-Pierre Morel

Pour les plus anciens, cette ambiance rappelle des souvenirs. "On a même retrouver des gens qui venaient camper ici pour les premiers congés payés, c'est dommage que ce ne soit pas comme ça chaque dimanche" regrette avec un brin de nostalgie René Vinzio, le maire de la commune.

Plus qu'un seul pêcheur professionnel dans le Puy de Dôme

On pourrait aussi regrette la provenance des poissons servies à cette occasion. "Les ablettes viennent des pays de l'Est, on en trouve plus chez nous" se lamente le chef en cuisine.

Car il est effectivement de plus en plus difficile de trouver de la friture fraîche locale. "Le problème, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul pêcheur professionnel" explique Thierry Cibert, le président de l'association des Pêcheurs Amateurs aux Engins du Puy de Dôme qui compte une quarantaine de membres. "C'est dommage car les restaurateurs sont demandeurs".