La Fête des vendanges de retour au domaine de Candie, à Toulouse, après deux années de pandémie

Le domaine de Candie, avec ses 32 hectares de vignes, à une vingtaine de minutes du centre-ville de Toulouse a ouvert au public ce dimanche. C'est le dernier vignoble de l'agglomération toulousaine depuis 1976, et il appartient à la mairie.

Si les vendanges ont réellement eu lieu mardi dernier, quelques rangées de Merlot ont été laissées intactes pour que les familles viennent en ramasser les grappes, à l'occasion de la Fête des vendanges ce dimanche.

Un tracteur transporte les visiteurs du château à la vigne © Radio France - Shannon Marini

"J'aime bien ramasser le raisin, et surtout le manger", sourit Lucie, 7 ans, les doigts violets. Les adultes aussi se régalent : "C'est la première fois que je fais les vendanges de ma vie", s'enthousiasme Thierry, en remplissant son seau à ras bord.

Les familles continuent d'affluer et bientôt il n'y a plus de sécateur pour tout le monde. Benoît Lemozit, le directeur du domaine : "Si on arrive à avoir un visitorat de 2 ou 3.000 personnes, mais surtout des enfants qui sortent avec le sourire, on sera content." Ce raisin ramassé puis écrasé est ensuite directement bu en jus par les travailleurs du jour.

Des vendanges de plus en plus précoces

Cette année, le raisin est prêt avec deux semaines d'avance par rapport aux années précédentes. Après l'été caniculaire que nous avons vécu et la sécheresse exceptionnelle, que va donner le vin du domaine ?

Les vins du domaine et de la région à la dégustation © Radio France - Shannon Marini

"Il sera plus élevé en degré, explique Benoît Lemozit, on a rentré des choses de 12,5 voire 13 degrés, ce qui est beaucoup pour une année classique. Les quantités sont un peu inférieures, les grains sont plus petits parce qu'on a manqué d'eau comme tout le monde. Les acidités ne sont pas très élevées, donc ces vins seront à boire dans les premières années, pas forcément à conserver très longtemps."