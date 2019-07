La filière bovine de la Loire s'élève contre les futurs accords avec le Mercosur

Les agriculteurs de la Loire craignent les effets de l'accord de libre-échange avec la zone économique du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay), conclu le 28 juin dernier mais qui doit encore être ratifié par le Conseil et le Parlement européen.

Saint-Étienne, France

Le traité faciliterait l'importation de 90 000 tonnes viandes bovine et 180 000 tonnes de volailles issues de ces pays sud-américains à des couts plus faibles que les productions locales mais surtout beaucoup moins contrôlées en terme de maïs OGM, de farines animales et d'antibiotiques. Les agriculteurs ligériens, comme d'autres partout en France, dénoncent donc une concurrence déloyale qui pourrait une nouvelle fois mettre à mal leur équilibre financier.

La filière élevage inquiète des accords avec le Mercosur. © Radio France - Yves Renaud

Ils étaient une quarantaine de manifestants ce mardi après-midi devant la Préfecture de la Loire. Ils ont pu exprimer cette crainte de voir une filière attaquée de l'intérieur par ce qui s'apparente à une concurrence déloyale. "On est là pour dire stop" annonce Gérard Gallot, le président de la FDSEA dans la Loire. "On a en face de nous une agriculture qui est sur une autre planète, où des matières actives qui n'existent plus depuis des années chez nous sont encore utilisées. Que notre agriculture soit vertueuse avec des produits de qualité on l'entend mais à condition qu'on n'importe pas des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes règles que les nôtres."

Après une demi heure d'une manifestation pacifiste, le Préfet Evence Richard est descendu dans la rue rappeler aux agriculteurs que rien n'est encore finalisé sur cet accord avec le Mercosur. L'Europe et chaque Etat ensuite, un par un, devront le ratifier. "Le travail ne fait que commencer" rappelle-t-il. Bien évidemment je remonterai vos préoccupations au gouvernement. Je vous rappelle qu'il s'est engagé à regarder dans les plus strictes détails cet accord. Il s'y opposera s'il y avait des clauses qui lui paraissaient incompatibles avec l’intérêt des agriculteurs mais aussi des consommateurs français".

Pas de quoi rassurer les agriculteurs dont certains assurent que le jour l'accord avec le Mercosur est validé, ils ne suivront plus les règles françaises et eux aussi bourreront leurs bêtes aux hormones. Le sénateur de la Haute-Loire Laurent Duplomb, ancien agriculteur, a dénoncé dans un communiqué un accord aux conséquences "catastrophiques pour l'élevage français".