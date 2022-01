La filière chanvre en Bretagne rêve d'un avenir enfin florissant

"C'est une petite victoire mais une victoire quand même" réagit Pierre-Yves Normand, le président de l'association Bretagne Chanvre Développement (ABCD) depuis 2001, "parce que la vente de produits est autorisée mais il faut maintenant faire dégager des magasins et des commerces les produits dangereux et impropres à la consommation (tisanes ou huiles)."

Des débouchés exceptionnels

Le Quimpérois milite depuis plus de 20 ans pour une utilisation massive du chanvre et son développement local. Il estime que l'importation de ces produits, difficilement traçables, a rapporté un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 millions d'euros : "On a développé la paille, l'isolation, les graines, l'alimentaire et il nous manquait la fusée, l'utilisation de la fleur qui était considérée comme un déchet."

300 hectares de culture, un début

Un changement de paradigme qui pourrait changer bien des choses : "Cette année, on a 300 hectares en surface cultivée, on va pouvoir multiplier les cultures car le débouché agricole existe et ça va permettre de sourcer les produits et d'avoir un circuit court en Bretagne." Le chanvre a en plus une qualité d'épuration qui pourrait servir dans une région où les sols sont soumis à une pression chimique.

Des vêtements au carburant des bus quimpérois

Pour l'heure, les greniers de chanvre français sont bien maigres, ce qui est complétement paradoxal selon lui : "On utilise du chanvre pour faire du papier, de l'isolation, du carton, des bioplastiques, des carburants, de l'hydrogène" énumère Pierre-Yves Le Normand. Il pointe l'absence de chanvrière en Bretagne : "Les bus de la ville de Quimper fonctionnent avec de l'hydrogène issu du chanvre qui vient du Mans en Mayenne." Cela commence à changer, des subventions ont été accordées l'an dernier pour de la recherche & développement : "Les débouchés sont exceptionnels" assure Pierre-Yves Normand.