La filière Cognac redoute des coupures de gaz pour sa campagne de distillation

Les viticulteurs et les négociants de la filière Cognac s'inquiètent d'une éventuelle pénurie de gaz naturel cet hiver. La campagne de distillation commence lundi 3 octobre, et elle ne doit pas se poursuivre après la fin mars. En cas de coupures de gaz, c'est autant de temps perdu.

Dans le vignoble de la zone d'appellation Cognac, les vendanges ne sont pas encore terminées. Et déjà les viticulteurs s'inquiètent pour la campagne de distillation, qui débute lundi 3 octobre. La pénurie de gaz naturel préoccupe les bouilleurs de profession, qui distillent, entre octobre et mars, 55 à 56% des volumes distillés dans la zone d'appellation cognac. La distillation ne se fait qu'au gaz, et d'éventuels délestages risquent de faire prendre beaucoup de retard, alors qu'il est interdit de distiller après le 31 Mars.

La salle de distillerie Pinard à Jarnac © Radio France - Pierre MARSAT

C'est surtout du gaz naturel qui est utilisé par les distillateurs : 80% des volumes distillés sont chauffés au gaz de ville, le reste étant du GPL corrélé au pétrole dont le prix baisse actuellement. Impossible de distiller sans gaz. Si les coupures se multiplient durant l'hiver, c'est autant de retard. La date fatidique, c'est le 31 mars. Au-delà de cette échéance, c'est le vin à distiller qui perd en qualité. "On ne va pas revenir au charbon", ironise le président du syndicat des bouilleurs de profession, Eric Pinard à Jarnac. Mais on peut créer une plateforme de marché pour collecter les besoins des collègues et mettre en place une capacité de distillation pour les autres.

Reportage à la distillerie Pinard à Jarnac Copier