La filière du crottin de Chavignol cherche de nouveaux éleveurs

La filière caprine cherche à se développer en Berry, notamment dans la zone d'appellation protégée du crottin de Chavignol. Elle s'étend sur 171 communes dans le Cher et déborde sur la Nièvre et le Loiret. Il faudrait une vingtaine de producteurs supplémentaires dans les cinq années à venir.

L'installation de nouveaux éleveurs permettrait de compenser les départs en retraite et de développer le marché qui est porteur. Le crottin de chavignol est l'appellation qui est citée en premier quand on parle de fromages de chèvre, d'après plusieurs études. La filière compte bien profiter de cette renommée: " Dans les cinq ans qui viennent, je pense qu'il faut entre quinze et vingt exploitations pour remplacer les départs " affirme Dominique Verneau, président de l'appellation Chavignol. " On est une petite filière et nos besoins ne sont pas forcément connus. Les jeunes n'ont pas le réflexe de venir s'intéresser à nous."

Dominique Verneau, président de l'appellation Chavignol (à gauche) , Etienen Gangneron, président de la chambre d'agriculture du Cher et Henri Triballat, directeur de la production laitière chez Triballat © Radio France - Michel Benoit

La laiterie Triballat, à Rians, voudrait collecter 2 millions de litres de lait de chèvre supplémentaires par an. Elle en ramasse déjà 8 millions par an, mais le marché du chavignol a encore de belles marges de progression possibles : " C'est très bien à l'apéritif en petits dés avec un verre de vin de Sancerre " décrit Henri Triballat, directeur de la production laitière. " Le crottin de Chavagnol peut également être utilisé râpé dans des salades. En dehors de notre zone de production, on vise les marchés des grandes villes comme Paris, Marseille, Lille, etc... Le crottin est dans le coup. C'est un formage au lait cru avec un cahier des charges. Il est facilement traçable. On répond aux souhaits des consommateurs et des nouvelles générations."

La filière caprine a besoin d'éleveurs supplémentaires dans le Cher - Chambre d'agriculture du Cher

850 tonnes de crottin de chavignol produits en moyenne, l'objectif est d'arriver à 1000 tonnes par an et de remplacer les départs d'éleveurs en retraite. Pour Dominique Verneau, la filière caprine bénéficie d'un atout : elle nécessite moins de capitaux pour se lancer : " C'est des bâtiment plus petits puisque effectivement l'animal est dix fois plus petit qu'une vache. Il y a moins besoin de surface puisqu'on considère qu'on peut héberger dix à douze chèvres sur un hectare en crottin de chavignol, alors qu'on dit qu'il faut un hectare par vache." Des aides financières existent, rappelle Henri Triballat : " Il y a une prime AOP pour les éleveurs en chavignol. On garantit un prix minimum pendant sept ans pour aider l'éleveur à se lancer. Et on verse une prime également durant les années qui suivent son installation et nos techniciens vont dans les élevages pour prodiguer des conseils. " Outre cette aide technique, la laiterie Triballat verse en effet pendant les trois premières années une prime de 20 euros pour 1000 litres de lait produits en chavignol.