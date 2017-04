La floraison a trois semaines d'avance dans les Côtes de Toul : les producteurs redoutent le gel

Le printemps démarre en trombe dans les jardins et les vergers. Mais la précocité de la floraison inquiète les producteurs de fruits et les viticulteurs, notamment dans les Côtes de Toul. Gare au gel !

Ses pêchers, ses mirabelliers, ses quetschiers sont en fleurs. Ses pommiers ne vont pas tarder. Ses abricotiers, eux, ont déjà défleuri. Julien Marin, à la tête de 11 hectares de vergers à Lagney, n'a jamais observé une telle précocité depuis qu'il a repris l'exploitation familiale, il y a dix ans.

Les pêchers de Julien Marin, à Lagney © Radio France - Isabelle Baudriller

"Trois semaines d'avance, c'est énorme !" lance-t-il. Comment l'expliquer ? "Les températures très basses - moins 15° - ont donné des besoins en froid aux arbres et dans la foulée, on a eu des températures un peu trop positives. C'est ce grand écart qui produit l'avance."

Pour le moment, tant qu'il ne gèle pas, rien de grave mais on est inquiet" - Julien Marin

Le désherbage mécanique dans les vignes du domaine Lelièvre à Lucey et les mirabelliers en fleurs © Radio France - Isabelle Baudriller

Et il n'est pas le seul à s'inquiéter. A un jet de pierre de Lagney, le village de Lucey. Au Domaine Lelièvre, Philippe s'active au désherbage mécanique des rangs de vignes. Sur les ceps, les bourgeons sont sur le point d'éclore. "Là, on va avoir un mois et demi de stress", prévient David Lelièvre. "Maintenant que la végétation est partie, il ne faut absolument pas qu'il se mette à geler. Car le gel grille les jeunes pousses, autant sur les vignes que sur les fruitiers. Dans cinq-six semaines, on pourra souffler". Entendez par là, après les fameux Saints de Glace, les 11, 12 et 13 mai.