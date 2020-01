La FNSEA appelle les agriculteurs à se présenter sur les listes aux élections municipales

Dans les années 50, un maire sur deux était un paysan. Mais aujourd'hui, les agriculteurs sont de moins en moins nombreux dans les conseils municipaux, y compris en zone rurale. Le syndicat agricole les appelle à se mobiliser pour défendre leurs pratiques et leur métier.

Région Bretagne, France

La proportion de maire qui exerce la profession d'agriculteur s'est effondrée en France ces dernières décennies. Elle est passée de 50% en 1950 à 18% en 2001 (chiffre sans doute encore plus faible aujourd'hui).

Pour les spécialistes, cela s'explique par la plus grande difficulté d'exercer le métier et la fonction simultanément et la baisse globale du nombre de paysans.

La FNSEA appelle les agriculteurs à se présenter aux prochaines municipales (au moins à figurer sur les listes) les 15 et 22 mars prochains pour défendre les métiers et les pratiques agricoles.

Si on ne prend pas la place, ceux qui nous tapent dessus vont le faire

Franck Guéhennec, le président du syndicat FDSEA dans le Morbihan estime que c'est indispensable : "Si on ne prend pas la place, ce sont ceux qui nous tapent dessus, qui vont la prendre. Et nos concitoyens ont une méconnaissance de ce qu'on fait dans nos exploitations."

Échanger avec les nouveaux arrivants

Elle va continuer à s'engager. Marie-Christine Le Quer, première adjointe à Plouhinec dans le Morbihan pendant deux mandats, est tête de liste pour succéder au maire sortant. L'agricultrice parle d'une motivation "_liée à l'absence d'agriculteurs dans le Conseil municipal et le fait de pouvoir échanger avec les nouveaux arrivants. Quand des projets se dessinent (ndl : en terme d'aménagement du territoire), on ne pense pas toujours aux conséquences pour l'agriculture._"

A noter que si le nombre de maires-agriculteurs a fortement baissé, leur implication est toutefois forte par rapport à la place qu'ils occupent dans la population active (1,3%).