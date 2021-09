La FNSEA tient son congrès national à Niort pendant trois jours

La FNSEA, principal syndicat agricole, organise son 75e congrès à Niort (Deux-Sèvres) à partir de ce mardi 21 septembre jusqu'au jeudi 23 septembre. Plus d'un millier de participants attendus.

Niort accueille à partir de ce mardi 21 septembre et pour trois jours le 75e congrès de la FNSEA, le principal syndicat agricole français. Congrès annuel qui devait avoir lieu dans les Deux-Sèvres au départ en mars 2020 mais qui a été reporté à cause du coronavirus. Plus d'un millier de personnes sont attendues à l'Acclameur. La première partie du congrès se déroule à huis clos jusqu'à ce mercredi fin d'après-midi. L'événement se termine jeudi 23 septembre avec la venue annoncée du ministre de l'Agriculture Julien Denormandie.

Lors de ce congrès, il sera question d'avenir. Comment faire du syndicalisme dans les années qui viennent ? La FNSEA c'est 212.000 adhérents revendiqués, environ 2000 dans les Deux-Sèvres. Un chiffre légèrement en baisse, "quelques dizaines d'adhésions en moins tous les ans", note Nicolas Touchard, directeur du syndicat dans le département, dans un contexte précise-t-il de diminution des exploitations. La FNSEA, créée en 1946, "a beaucoup changé mais on reste parfois présentés comme des méchants productivistes", regrette Christiane Lambert, la présidente du syndicat interrogée par l'AFP.

Ce congrès est également l'occasion pour l'organisation de se faire entendre à quelques mois d'échéances cruciales, les élections présidentielles et législatives. La FNSEA devrait parler de ses premières propositions.

"Méga-bassine tour" mercredi 22 septembre

La question des bassines et de l'irrigation agricole s'invitera également sans doute dans les débats alors que les travaux du projet controversé du bassin de la Sèvre niortaise ont démarré début septembre à Mauzé-sur-le-Mignon, dans le marais poitevin. Une mobilisation est prévue ce mercredi 22 septembre à partir de 12h place de la Brèche à l'appel notamment de Bassines non merci. Au programme : "banquet paysan" suivi d'une "manif'action, le méga-bassines tour". Les opposants au projet veulent profiter de ce moment pour se faire eux aussi entendre.