La foire agricole "Péri'Meuh" revient ce week-end en Dordogne, mais à Sarlat

Ce vendredi 23 septembre commence la quatrième édition de "Péri'Meuh", une grande foire agricole née en 2015 dans le centre-ville de Périgueux. Après trois éditions et l'élection de Delphine Labails, la Mairie de Périgueux a décidé de reporter puis d'enterrer définitivement l'événement. Par chance pour les éleveurs qui avaient peur de voir cet événement annulé, la Ville de Sarlat s'est proposée pour accueillir "Péri'Meuh". Les festivités commencent dès ce vendredi en plein centre-ville de Sarlat

Concours départemental de race limousine

"Péri'Meuh" accueille le concours départemental de la race limousine, avec une soixantaine de bœufs en lice. Tout le week-end, on pourra voir les chiens de berger à l'œuvre dans le centre-ville de Sarlat avec un troupeau de moutons mené par un éleveur périgourdin.

Pas de volailles pour cette première édition sarladaise

Aucun producteur de volailles n'est présent pour cette édition, échaudés par la violente épidémie de grippe aviaire de la saison dernière. Un cas a été recensé chez nos voisins de Gironde ces dernières semaines.

Il est possible de voir les vaches et taureaux tout le week-end. © Radio France - Thibault Delmarle

Des marques de tracteurs et une enseigne de motoculteur présentent aussi leurs derniers modèles. © Radio France - Thibault Delmarle

Un marché de producteurs

En plus des expositions d'animaux et de tracteurs, on pourra découvrir le savoir-faire d'une trentaine de producteurs de Dordogne et des départements limitrophes. Les apiculteurs, maraîchers, producteurs et coopératives de Noix, une fabricante de savon au lait de chèvre ou encore la dernière fabricante de cordes artisanales de France. Anita fabrique des cordes pour attacher les animaux.

La dernière fabricante de cordes artisanales de France. © Radio France - Thibault Delmarle