La foire de Beaucroissant annulée pour la 3e fois depuis mars 2020 à cause du Covid

Coup dur pour la plus vieille foire de France. A cause du Covid, la mairie de Beaucroissant vient de décider d'annuler sa foire de printemps, prévue en avril. C'est la troisième annulation depuis mars 2020. Cela fragilise les finances de la commune et les 800 exposants prévus.

Il n'y aura pas de foire de printemps à Beaucroissant, les 24 et 25 avril prochains. La commune l'a décidé mercredi soir, en raison de la crise sanitaire, bien sûr. La foire de printemps en mars 2020 avait déjà été annulée, lors du premier confinement ainsi que la foire d'automne de septembre dernier.

Troisième annulation

800 exposants étaient attendus et 300 000 visiteurs devaient déambuler parmi les stands répartis sur les 35 hectares de la foire, où l'on trouve de tout : du bétail et des machines agricoles, mais aussi de l'habillement, de l'équipement pour la maison et 80 restaurants ! Le plus important peut servir jusqu'à 5000 couverts et aux alentours de Beaucroissant, les embouteillages sont fréquents. C'est dire si l'évènement est populaire.

La Beaucroissant attire 300 000 spectateurs sur deux jours

La plus vieille foire de France

La foire de Beaucroissant est la plus vieille de France, elle date de 1213 ! Et c'est la première fois qu'elle doit ainsi être annulée, trois fois de suite. Un coup dur pour la commune, qui l'organise, car la foire représente, en temps normal, un chiffre d'affaires de 750 000 euros. "Même pendant la dernière guerre, la foire s'était tenue" explique Antoine Reboul, le maire de Beaucroissant. "Mais nous vivons une période exceptionnelle et nous en sommes pas les seuls à subir cette crise sanitaire. La commune a 300 000 euros de frais fixes sur l'année pour organiser la foire, nous employons 5 agents municipaux à temps plein sur l'évènement. L'argent que cela nous rapporte est au mieux de 100 000 euros. Ce sont autant d'investissement en moins sur la commune" regrette le maire.

Incertitude sur la foire d'automne

L'édile est aussi inquiet pour les exposants qui viennent à la Beaucroissant : "Certains ne vont pas survivre à ces annulations successives. " prédit il. "Pour la commune, ce manque à gagner plombe nos finances. Nous nous sommes tournés vers la région, le département qui a accepté de nous aider. Mais on va devoir emprunter. C'est compliqué."

La foire d'automne est prévue pour septembre 2021. Pour qu'elle se tienne il faudrait que la commune soit certaine de pouvoir l'organiser en juin prochain, car il faut deux mois de préparation. Autant dire que l'incertitude plane déjà sur cet évènement tant attendu dans la région.

Pélerinage

On raconte que la Beaucroissant est née du pèlerinage organisé par l'évêque de Grenoble au XIIIème siècle après les crues dévastatrices de l'Isère et du Drac qui avaient tué des milliers de personnes. L'évêque avait une résidence sur la colline de Parménie, toute proche. Qui dit pèlerinage, à cette époque, dit foule et donc commerce. Et c'est ainsi que la foire de Beaucroissant a prospéré. Il ne faudrait pas qu'elle disparaisse, après tous ces siècles, à cause d'un virus.